Minière O3 entre dans une nouvelle phase du développement de Marban

La compagnie amorcera dans les prochains mois la confection d’une étude de faisabilité pour ce projet d’exploitation aurifère. Le projet actuel prévoit l’extraction de 160 000 onces d’or par année pendant près de 10 ans, à partir de fosses à ciel ouvert.

En plus de travailler à peaufiner son projet, Minière O3 a lancé le processus d’approbation prévu par les deux paliers de gouvernement. Une première étape sera la tenue de consultations publiques organisées par le fédéral, en décembre.

Conférencier invité de la Chambre de commerce de Val-d’Or, mardi, le vice-président projets de Minière O3, Jean-Félix Lepage, assure que la compagnie veut être la plus transparente possible sur les enjeux de Marban, y compris la déviation d’un cours d’eau et d’un chemin menant à des résidences.

« La majorité des enjeux liés à ce projet sont connus de l’industrie. Il y a des particularités au projet, on les connaît et on veut être proactifs dans la gestion de ces éléments. Les consultations du fédéral vont permettre de connaître les préoccupations des gens et les intégrer dans le développement du projet. » — Une citation de Jean-Félix Lepage, vice-président projets de Minière O3

Minière O3 emploie présentement près de 50 personnes pour le projet Marban, mais aura besoin de 500 employés pour la construction de la mine et de 350 pour l'exploitation. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Minière O3 prévoit investir 435 millions $ pour mettre Marban en production d’ici 2026. La compagnie, qui emploie près de 50 personnes actuellement, aura besoin de 500 employés pendant la phase de construction et de 350 pendant l’exploitation de la mine.

C’est sûr qu’une compagnie de développement comme la nôtre aura besoin d’une diversité de partenaires pour l’amener vers les prochaines étapes de production, fait valoir M. Lepage. Dans le contexte actuel, on doit avoir un champ de vision élargi et s’assurer de connaître tous les gens qui peuvent nous aider.

Même si le plan actuel prévoit la construction d’une mine standard, Minière 03 souhaite aussi étudier la possibilité d’ajouter l’assistance électrique ou même des camions autonomes dans ses futures opérations.