Il n'y a pas de raison de bloquer le chemin aux députés péquistes, a affirmé Paul St-Pierre Plamondon en conférence de presse, mardi.

L'Assemblée nationale du Québec est souveraine en matière de régie interne , a fait valoir le chef péquiste. Il s'attend à ce que la nouvelle présidente, Nathalie Roy, prenne une décision d'ici jeudi, laissant une journée de latence pour le discours du premier ministre, mercredi, pour ne pas créer de bisbille .

Des solutions pour laisser passer des élus et leur permettre de participer, il y en a plein , a-t-il ajouté en citant la possibilité d'une loi rétrodatée voulant que le serment au roi devienne facultatif et que la décision d'y souscrire ou non revienne à chaque député .

Intégrité

Paul St-Pierre Plamondon a également mentionné une motion spécifique accordée au Parti québécois, ou encore une instruction donnée à la sergente d'armes pour laisser entrer les députés péquistes au Salon bleu. Parmi les autres pistes évoquées en conférence de presse, mardi, l'autorisation accordée aux députés péquistes pour qu'ils siègent, mais ne votent pas.

Toutes ces pistes ont été validées par d'éminents juristes , a assuré le député élu de Camille-Laurin.

On est rendus à sept, huit solutions sur la table, et la vérité sur laquelle tout le monde s'accorde sur le plan juridique, c'est que l'Assemblée nationale du Québec est souveraine en matière de régie interne , a répété M. St-Pierre Plamondon, qui rejette désormais la responsabilité de son sort sur Mme Roy.

« S’humilier au point de se parjurer pour le roi d’Angleterre, c’est pas acceptable. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Campé sur ses convictions, le chef péquiste a qualifié son refus de prêter serment de geste important pour nous, pour notre intégrité .