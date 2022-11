Budget municipal : la Ville met fin aux permis de terrasse à 50 $

C’est notre orientation , a confirmé le directeur du Service du développement économique et des grands projets, Charles Marceau, lors du comité plénier sur le budget.

M. Marceau a rappelé que depuis l’été 2020, la Ville réclame une somme symbolique de 50 $ aux opérateurs de terrasses sur son territoire. La mesure visait à donner un peu d’oxygène aux restaurateurs durement frappés par les mesures sanitaires.

Une serveuse confirme la réservation d'un client au plus fort de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Or, la relance économique favoriserait maintenant un retour progressif à la normale. Dès 2023, les restaurateurs qui exploitent une terrasse doivent s’attendre à payer le tiers du tarif qu’ils acquittaient avant la pandémie. Pour une terrasse moyenne, la facture devrait osciller autour de 1000 $.

À un moment donné, il faut recommencer , a plaidé Charles Marceau. On va voir jusqu’à quel point la récession va être dure, mais c’est la proposition que nous faisons.

Depuis 2020, la Ville se prive d’environ 600 000 $ de revenus liés aux permis de terrasse. Le rehaussement des tarifs devrait donc rapporter 200 000 $ en 2023.

Complexité exemplaire

L’administration Marchand procède par ailleurs à une réévaluation de la tarification des terrasses pour l’ensemble du territoire.

De l’aveu même de Charles Marceau, le système actuel est d’une complexité exemplaire , car il comprend une multitude de tarifs selon le type d’occupation, le secteur et l’ampleur de la surface exploitée.