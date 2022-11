Le niveau de désespoir à Winnipeg, « du jamais vu », selon un organisme communautaire

La présidente et directrice générale de United Way Winnipeg, Connie Walker, affirme qu'elle n'a jamais vu un tel niveau de désespoir dans la ville.

Connie Walker travaille pour United Way Winnipeg depuis 2008. Elle est devenue présidente et directrice générale de l'organisme en 2014.

Au cours des dernières semaines, une moyenne d'environ 400 personnes de toute la province ont appelé la ligne d'aide du Manitoba 211, s'inquiétant de la façon dont elles vont payer leur loyer ou acheter de la nourriture, ou cherchant des soutiens en matière de santé mentale, selon Mme Walker.

Un appel récent a retenu l'attention de Mme Walker. Il s'agissait d'un employé d'une entreprise d'entreposage, qui a trouvé une personne habitant dans l'un des espaces parce qu'elle n'était plus en mesure de payer le loyer chez elle.

Nos opérateurs de la ligne 211 ont été en mesure de proposer des idées très intéressantes sur la manière d'aider cette personne , mentionne Connie Walker.

Cela témoigne du désespoir. Et c'est ce que nous entendons de la part de toutes nos agences partenaires, qui voient tant de personnes demander de l'aide, incapables de payer leurs factures et leur loyer , ajoute Mme Walker.

Pour les organismes de bienfaisance, la difficulté croissante à trouver des bénévoles ne fait qu'ajouter un défi supplémentaire.

C'est un peu la tempête parfaite, où nous avons tellement de besoins dans la communauté à cause de l'inflation, à cause de l'impact de la pandémie, et en même temps, les gens ne font pas autant de bénévolat, et il y a un ralentissement en termes de dons, car les gens qui aimeraient donner ne sont plus en mesure de le faire , précise Connie Walker.

Mme Walker ajoute qu'un petit montant peut avoir un grand impact.

Le service téléphonique 211, lancé il y a deux ans et dirigé par l’organisme United Way, met les gens en contact avec des services de santé mentale, des aides financières ou des banques alimentaires. Le service est offert dans plus de 150 langues.

Avec les informations de Darren Bernhardt