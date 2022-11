Voici les meilleurs jeux et applications de l’année sur l’App Store, selon Apple

BeReal, un réseau social qui se veut plus authentique que ses compétiteurs, obtient le titre de la meilleure application pour iPhone de l’année sur l’App Store, selon un classement d’Apple.

Le géant californien désigne chaque année une liste d’applications et de jeux qui se sont démarqués, sans toutefois mentionner de critères précis pour expliquer ses choix.

[Les applications et jeux] ont été sélectionnés par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store pour avoir fait vivre des expériences exceptionnelles [à ses utilisateurs et utilisatrices] et pour avoir eu une profonde influence culturelle , peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise, publié mardi.

La grande gagnante de 2022, BeReal, est une application française de partage de photos qui se veut une réponse à Instagram et ses images ultraformatées. Elle invite plutôt ses utilisateurs et utilisatrices à prendre quotidiennement une photo spontanée, avec l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière du téléphone, à un moment aléatoire chaque jour.

Du côté des jeux mobiles sur iPhone, c’est le très populaire Apex Legends Mobile qui remporte les grands honneurs.

Le jeu du mastodonte vidéoludique américain Electronic Arts est le pendant mobile du célèbre jeu de type bataille royale (battle royale) Apex Legends, concurrent du très populaire Fortnite.

Lancé en 2008, l’App Store propose autour de 1,8 million d’applications et est utilisé par plus de 500 millions de personnes chaque semaine, selon Apple.

Les meilleures applications de l’année Pour iPhone : BeReal

Pour iPad : GoodNotes 5

Pour Mac : MacFamilyTree 10

Pour AppleTV : ViX

Pour Apple Watch : Gentler Streak