Matthew Tkachuk de retour à Calgary

Pendant six saisons, Matthew Tkachuk a arboré un uniforme décoré d'une lettre « C » à laquelle est attachée une ardente flamme. Mais à la veille de son retour à Calgary, il a essayé de ne pas trop s'enflammer.

Bien sûr, j'y ai pensé , a déclaré Tkachuk lundi à Edmonton.

Le concepteur du calendrier de la LNH a fait de son mieux pour minimiser la trame dramatique liée à un retour de Tkachuk.

Les Panthers disputent deux matchs en Alberta en deux soirs. Hier, ils se sont inclinés 4-3 en prolongation face aux Oilers.

Celui qui a été l'ennemi public numéro 1 pendant six saisons a inscrit le premier but de la rencontre, faisant taire momentanément la foule qui l’a hué à ses premières présences sur la patinoire. Il a également récolté une aide dans la défaite.

Mardi, les Panthers joueront au Saddledome, une enceinte sportive où Tkachuk a été un héros.

Il n'y a pas de journée de congé entre les deux matchs pour aider à accentuer le battage médiatique et très peu d'opportunités pour les médias de braquer caméras et magnétophones devant l'attaquant de puissance américain.

Jusqu’à maintenant, c'est un peu comme n'importe quel voyage à l'étranger , a répondu Tkachuk lorsqu'il s'est fait demander ce à quoi il s'attendait lors de son escale à Calgary, mais je suis sûr que ce sera spécial demain , a-t-il ajouté.

Questionné, également lundi, à savoir si les supporteurs des Flames allaient réserver un bel accueil à Tkachuk, l’entraîneur-chef Darryl Sutter a répondu certainement, c’est un bon joueur .

L’ancien coéquipier du joueur américain, Mikael Backlund, croit que celui-ci a laissé des traces de son passage à Calgary, notamment au sein de la communauté, alors qu’il était très impliqué au sein d’organismes qui œuvrent auprès des jeunes.

Noah Hanifin croit quant à lui que c’est par ses qualités de meneurs que Tkachuk a le plus influencé les Flames.

Matthew Tkachuk, qui a connu une campagne de 104 points à Calgary en 2021-22- et amassé 382 points en six saisons, a été échangé en Floride pendant l'entre-saison, en retour de l'attaquant Jonathan Huberdeau, du défenseur MacKenzie Weegar, de l’attaquant Cole Schwindt et d’un choix de premier tour en 2025.

Cet échange s’inscrit dans un plan global de reconstruction rapide des Flames après que l'attaquant vedette Johnny Gaudreau ait décidé de se joindre aux Blue Jackets de Columbus à titre de joueur autonome.

En 19 parties avec les Panthers, Tkachuk totalise 29 points tandis que Huberdeau en a récolté 10 en 18 rencontres.