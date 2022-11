Un nouveau magazine avec Rose-Aimée Automne T. Morin et Simon Boulerice à Télé-Québec

Télé-Québec ajoute trois rendez-vous hebdomadaires à sa programmation cet hiver, dont Automne, un magazine auquel participe Rose-Aimée Automne T. Morin. La chaîne québécoise promet aussi plusieurs émissions spéciales, et annonce le retour de séries chouchous.

Avec Automne, qui sera diffusé les jeudis soir à 21 h 30 à compter de janvier, Rose-Aimée Automne T. Morin, Simon Boulerice et Pierre Brassard se donnent le défi d’apprendre une foule de trucs pratiques, locaux et durables, afin de combler leurs lacunes découvertes durant la pandémie. Pour ce faire, le groupe sera encadré par Anaïs Favron, Édith Butler et le chef Amine Laabi, révélé à l’émission Les chefs! (Nouvelle fenêtre) .

L’émission sera précédée, à 21 h, de Chef Oli vire champêtre, qui accompagne le chef Olivier Louissaint dans sa quête de lancer une table champêtre à partir de zéro, aux côtés du comédien Simon Pigeon.

À la fin du mois de mars, cette épopée culinaire fera place à la première fiction originale de Jean-Christophe Réhel, L’air d’aller, qui retrace l’histoire de quatre jeunes dans la vingtaine atteints de la fibrose kystique et animés d’une urgence de vivre inspirante.

Le poète et auteur Jean-Christophe Réhel signera sa première fiction à Télé-Québec cet hiver. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Mehdi Bousaidan souligne les 75 ans du fleurdelisé

Télé-Québec prévoit aussi plusieurs documentaires inédits cet hiver, dont Fleurdelisé, dans lequel l’humoriste Mehdi Bousaidan souligne les 75 ans du drapeau québécois, et explore sa signification pour les différentes communautés du Québec d’aujourd’hui.

L’animateur Luc Ferrandez sera pour sa part à la barre de Lettre d’amour à ma ville, un documentaire accompagné d’un balado qui se penche sur les défis des villes face aux changements climatiques, ainsi que sur les solutions imaginées dans différentes collectivités.

Une émission spéciale pour le 50e anniversaire de naissance de Nelly Arcan est également à l’horaire, avec La fureur de ce que je pense (titre provisoire), dans laquelle sept comédiennes portent la parole de cette grande autrice québécoise disparue trop tôt. Marie-Mai, Michel Tremblay, et Robert Charlebois auront aussi droit à un créneau horaire pour célébrer leur œuvre.

Mehdi Bousaidan célébrera la signification du drapeau québécois pour son 75e anniversaire. Photo : Radio-Canada / Annie Bélanger

La programmation hivernale de la chaîne québécoise marque aussi le retour de certaines émissions appréciées du public, comme Curieux Bégin, Police en service et La Une.