Des dépenses de 68,3 M$ à Saguenay pour 2023

Les conseillers municipaux ont donc appuyé des dépenses municipales annuelles de 57,2 M$. En ajoutant les subventions gouvernementales, le budget total des dépenses s’élèvera à 68,3 M$ pour la première des trois prochaines années.

C’est la première année que les élus adoptent la planification des dépenses avant le dépôt du budget municipal.

On fait le plan avant le budget parce que ça nous permet d’être prêt à partir en appel d’offres dès le début de l’année, ne serait-ce que pour le pavage. On espère ainsi avoir de meilleurs prix, être plus efficaces et faire nos travaux plus tôt , a précisé la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Selon la planification présentée, l’arrondissement de Chicoutimi bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 2,9 M$, l’arrondissement de Jonquière, 2,7 M$ et l’arrondissement de La Baie, 1,1 M$. Ces sommes ont été calculées au prorata de la popuation.

Les dépenses par secteur d’activités : 8,7 M$ - développement économique

22.3 M$ - réseau routier, ponts et ouvrage

8,6 M$ - aqueduc

9,3 M$ - parcs, espaces verts et aires publiques

6,7 M$ - immeubles municipaux

10,7 M$ - machinerie, équipements et outillage

La plan triennal a été adopté à l’unanimité. Le conseiller municipal de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, a expliqué sa position en ajoutant quelques bémols.

Je suis en faveur parce qu‘il répond aux préoccupations des citoyens en termes de routes et de pistes cyclables notamment. J’apporterais des bémols en matière de réchauffement climatique et d’environnement qui devraient être une priorité. Aussi, si on peut faire mieux pour la culture et la vie communautaire, je vais continuer d’observer ça dans les prochaines années , a-t-il mentionné.