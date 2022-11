L’Université d’Ottawa est accusée de faire entrave à la liberté de la presse

Pendant que des milliers de Chinois descendent dans les rues de Pékin, Shanghai, Wuhan et plusieurs autres villes chinoises depuis plusieurs jours afin de protester contre la politique zéro COVID , l’ambassadeur de la Chine au Canada a tenu une conférence à l’Université d’Ottawa sur la thématique : La Chine et le monde : Développement, commerce et gouvernance au XXIe siècle.

L'ambassadeur de la Chine, Cong Peiwu, a demandé à l'Université d'Ottawa d'expulser les caméras de la salle de conférences (Archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des journalistes de différents médias étaient sur place, quand tout d’un coup l’Université a accepté de se plier aux demandes de l’ambassadeur qui étaient d’interdire la présence de caméras dans la salle. Le caméraman de Radio-Canada s’est notamment fait montrer la porte.

De même, l’Université a entrepris de baisser les stores afin de cacher la manifestation pour soutenir les Ouïghours qui se tenait, au même moment, à l’extérieur du bâtiment.

Une décision dénoncée

Une décision jugée antidémocratique par Marc-François Bernier, professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa.

Cet événement-là m'inspire de la crainte. C’est sous-évaluer la liberté de la presse. Il me semble que c’est une question de principe. Une question de cohérence d’accorder la prépondérance à la liberté de presse, la liberté d’expression dans un pays comme le Canada , lance-t-il.

Selon M. Bernier, l’Université d’Ottawa aurait eu plus à gagner en faisant preuve de fermeté vis-à-vis de l’ambassadeur.

Ce n’est pas l’Université qui aurait eu le mauvais rôle, si la conférence avait été annulée. C’est l’ambassadeur de la Chine. En ce moment, le mauvais rôle, c’est encore l’Université d’Ottawa qui a plié sous la menace ou sous la pression d’une vue ou d’une conception totalitaire et autoritaire de la liberté d’expression , a-t-il fait valoir.

Interrogé sur la question, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh a insisté sur l’importance des valeurs démocratiques du Canada.

On doit avoir la transparence, on doit appuyer la liberté des médias. C’est fondamental pour une société démocratique. Je ne connais pas les détails de cette décision, mais je peux dire que mes valeurs comme premier ministre vont continuer d'être la transparence , a-t-il commenté.

Sollicitée par Radio-Canada pour une entrevue, l’Université d’Ottawa n’a toujours pas réagi.

Plus de détails à venir...

Avec les informations Louis Blouin