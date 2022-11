De Patsy Gallant à Damien Robitaille, voici les 24 artistes qui chanteront à Zénith 

Zénith, le grand concours musical intergénérationnel animé par Véronique Cloutier, sera diffusé à partir du 19 janvier sur ICI Télé. La production a dévoilé mardi le nom des 24 artistes qui s’affronteront, soit six par génération (les baby-boomers, les X, les Y et les Z).

Chaque semaine, quatre chanteurs ou chanteuses de générations différentes reprendront des succès d’hier à aujourd’hui devant un public de 100 personnes divisées selon leur âge et qui agiront comme juges, accordant une note à chaque performance.

Pour les baby-boomers, soit les personnes nées avant 1968, les artistes en compétition seront Johanne Blouin, Martin Fontaine, Patsy Gallant, Laurence Jalbert, Joël Legendre et Kim Richardson.

Pour les X, soit les personnes nées entre 1968 et 1980, s’affronteront Jean-François Breau, Kathleen Fortin, Jonas, Benoît McGinnis, David Savard et Guylaine Tanguay.

Pour les Y, soit les personnes nées entre 1981 et 1993, la bataille se fera entre Véronique Claveau, Matt Lang, Yama Laurent, Damien Robitaille, Jason Roy-Léveillée et Annie Villeneuve.

Finalement, pour les Z, soit les personnes nées après 1993, Ludovick Bourgeois, Gabrielle Fontaine, Maëva Grelet, Éléonore Lagacé, PETiTOM et Lunou Zucchini feront vibrer leurs cordes vocales.

Selon leur pointage, trois artistes de chaque génération accéderont directement aux demi-finales, deux devront d’abord passer par les quarts de finale et on éliminera l’artiste ayant obtenu le plus faible pointage de sa génération. La ronde des demi-finales verra quatre chanteurs ou chanteuses d’une même génération s’affronter, puis un ou une artiste par génération accédera à la grande finale.

Sortir de sa zone de confort

Les artistes vont être appelés à être audacieux et à sortir de leur zone de confort, a expliqué Véronique Cloutier en conférence de presse au mois d’avril dernier. Je rêve de voir une chanteuse de 60 ans chanter du Billie Eilish.

Rappelons que chaque groupe de 25 personnes du public aura à sa tête un ou une capitaine : Normand Brathwaite (baby-boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Claudia Bouvette (Z). Ces capitaines donneront le pouls de leur génération et dévoileront les votes.