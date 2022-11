La comédie musicale The Bodyguard a vu le jour en 2012 dans le West End de Londres et a depuis été exportée un peu partout en Europe et en Asie, mais aussi à Toronto.

On y reprend les chansons mémorables interprétées par Whitney Houston pour le film, dont I Will Always Love You, One Moment in Time et I Wanna Dance With Somebody.

Les interprètes de l’adaptation québécoise, intitulée Le bodyguard, monteront sur les planches le 30 mars 2023 au Théâtre St-Denis, à Montréal, puis au Capitole de Québec l’été suivant, à compter du 28 juin.

La distribution sera dévoilée ultérieurement, selon un communiqué de Musicor Spectacles et Gestev, les filiales de Québecor responsables de la comédie musicale qualifiée de mégaproduction . Steve Bolton signe la direction chorégraphique.

Les billets pour tous les spectacles seront mis en vente le vendredi 2 décembre à 10 h sur le site web de la comédie musicale  (Nouvelle fenêtre) .