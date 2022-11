Pères Noël recherchés en Gaspésie

Le manque de bénévoles se fait surtout sentir dans les MRC de Bonaventure et d’Avignon, selon la cofondatrice de l’organisation, Thérèse Guillemette.

Même si les inscriptions sont officiellement terminées, l’organisation prendra donc encore quelques inscriptions en provenance de la région.

Depuis 28 ans, Opération Père Noël distribue des cadeaux à des enfants susceptibles de ne pas en recevoir à Noël. Les enfants sont invités à écrire une lettre au père Noël avec une liste de souhaits de cadeaux.

Souvent, il s’agit d’enfants qui vivent présentement dans des maisons d'hébergement pour femmes violentées, dans un centre jeunesse ou qui fréquentent les centres de pédiatrie sociale ou qui sont simplement recommandés par un CLSC .

Opération Père Noël recrute deux types de donateurs, soit des particuliers qui vont acheter un cadeau souhaité par un enfant, soit un organisme ou une entreprise qui vont gérer plusieurs lettres.

Les cadeaux sont achetés par les donateurs. L'organisme s’occupe de réaliser les appariements entre pères Noël donateurs et les lettres des enfants.

Opération Père Noël s'occupe de jumeler enfant et donateur (photo d'archives). Photo : Pixabay

Le montant à investir est d’un maximum de 50 $ par enfant. Le don reste anonyme et des lieux de dépôts pour les cadeaux sont répartis un peu partout sur le territoire desservi.

La distribution des cadeaux le soir de Noël est prise en charge par Opération Père Noël.

Tous les enfants sont enregistrés et anonymisés [dans un logiciel]. Les lettres sont numérisées et un courriel domestique va à chaque donateur où est clairement indiqué l'endroit où il doit aller déposer son cadeau, le prénom de l'enfant, ces choix de cadeaux, la lettre numérique , détaille Thérèse Guillemette.

Dans la région, ce travail est assumé par un bénévole coordonnateur régional. L'organisation a aussi besoin de ce type de bénévolat.

L’organisation a aussi lancé mardi pour la première fois un encan virtuel justement pour payer tous les frais entourant cette logistique, dont le soutien technologique.

Idéalement, Opération Père Noël tente d’obtenir pour chaque région un nombre équivalent de donateurs au nombre de demandes. Toutefois, ce n’est pas toujours possible. Mme Guillemette donne l’exemple de la Haute-Gaspésie. On comble avec la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs qui nous aide, mais on prend aussi des donateurs à Montréal.

L'an dernier, l'organisme a pu répondre aux lettres de 700 enfants dans un territoire qui inclut la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Matapédia et la Matanie.

Thérèse Guillemette observe que le nombre de lettres d’enfants défavorisés qui souhaitent recevoir un cadeau le soir du 24 décembre ne cesse d'augmenter depuis la création de l’organisme. L’organisme est présent dans 16 régions du Québec y compris au Nunavik.