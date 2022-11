Des artistes mi’kmaq réalisent des murales pour des communautés de Terre-Neuve

Ces œuvres sont des murales qui ont été placées dans des communautés autochtones dans le cadre du projet Come Home Year, un événement annuel à Terre-Neuve.

On voulait faire quelque chose avec la communauté mi'kmaq de Terre-Neuve et on a beaucoup d'artistes mi'kmaq ici dans la province , explique Jeff Young, directeur général de la Fondation culturelle Qalipu – un organisme qui existe pour préserver et promouvoir la culture des Mi'kmaq – qui est derrière l'initiative.

Œuvres permanentes

Imprimées sur de grands panneaux, les œuvres représentent une exploration de l'héritage culturel de ces artistes qui, pour certains, proviennent de la communauté dans laquelle leur murale est exposée.

Derrière toutes les images, il y a unè très belle histoire , ajoute Jeff Young.

L'autosuffisance alimentaire, l'accès à l'éducation, les espèces en voie de disparition, l'importance de l'eau, et l'harmonie culturelle sont quelques-uns des thèmes faisant partie des illustrations accrochées sur des bâtiments commerciaux de ces communautés.

Les murales sont exposées de façon permanente à des endroits bien visibles dans Port-au-Port Ouest, Flat Bay, Benoit’s Cove, Grand Falls-Windsor, Gander, Steady Brook, Robinsons, St. George’s et Stephenville Crossing, notamment.