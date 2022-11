Virus respiratoires : « on gère les lits au compte-gouttes », affirme la pdg du CISSS

Les cas d'influenza et de virus respiratoire syncytial (VRS) augmentent au Bas-Saint-Laurent. Alors que la région était relativement épargnée par rapport à d'autres depuis le début de l'automne, de plus en plus de personnes consultent pour des virus respiratoires.

On constate quand même une augmentation de l’achalandage dans nos urgences dans les dernières semaines. À Rimouski ça été assez intense la semaine dernière , affirme la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo.

L'urgence de l'hôpital de Rimouski a été passablement occupée la semaine dernière, selon la pdg du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Dans les GMF , on observe le même phénomène, selon le médecin de famille Jocelyn Morin.

On voit beaucoup d’infections respiratoires, mais pas trop sévères. Ce qu’on voit tranquillement arriver, c’est la vague. On commence à avoir nos premiers cas d’influenza depuis une semaine ou deux , affirme le Dr Morin.

Cette vague, elle a déjà happé de plein fouet le système de santé de plusieurs autres régions du Québec, il y a plusieurs semaines, si bien que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mis en place une série de mesures pour désengorger les urgences.

Je ne vous cacherai pas qu’on a une petite inquiétude à l’approche du mois de décembre, du temps des Fêtes , explique Isabelle Malo. Les gens qui vont se rencontrer davantage. On invite les gens à la prudence parce que ça se répercute directement chez les tout-petits et chez les aînés , dit-elle.

« On ne veut pas se ramasser dans une situation qui pourrait devenir très très lourde sur notre système. C’est déjà assez complexe, on gère les lits au compte-gouttes présentement. » — Une citation de Isabelle Malo, pdg du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Plus de trois virus en circulation

En plus du trio COVID-19, VRS et influenza, plusieurs autres virus produisant le même type de symptômes circulent dans la région, comme le rhinovirus et le métapneumovirus, explique le pédiatre Yohan St-Pierre.

Pour un parent ou une famille qui a deux ou trois enfants d’âge préscolaire ou scolaire, parfois ça peut paraître comme un rhume qui n’en finit plus, mais peut-être que c’est plusieurs virus qui sont entrés dans le nid familial et qui n’en finissent plus de sortir parce qu’ils sont tous en train de s’autocontaminer l’un et l’autre , dit-il.

Qui plus est, une même personne peut être contaminée par plusieurs virus simultanément.

« Ce qu’on observe chez les enfants qui sont hospitalisés actuellement, c’est qu’ils ont, dans 20 à 40 % des cas, plus d’un virus à la fois. » — Une citation de Dr Yohan St-Pierre, pédiatre au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Comme les symptômes sont inégaux d'une personne à l'autre, et souvent inexistants chez les adultes dans le cas du VRS , de nombreuses personnes sont porteuses de ces virus sans même le savoir.

Quand consulter?

Si bon nombre de personnes réussissent à guérir par elles-mêmes avec un peu de repos, il est parfois difficile de déterminer à quel moment consulter un médecin, particulièrement concernant les enfants.

« Un enfant peut faire de la fièvre pendant 48 heures et être très moche et déshydraté [...] mais, en général, attendre un trois ou quatre jours de fièvre avant de consulter peut être tout à fait adéquat si l’enfant a un état général satisfaisant. » — Une citation de Dr Jocelyn Morin, médecin de famille au GMF de l'Estuaire

Je dis souvent [aux gens] d’écouter leur feeling de parent, parce que ce feeling-là il est très fort , indique pour sa part le Dr St-Pierre. Dans le doute, il y a des services qui sont offerts. Et ce n'est pas nécessairement d’aller à l’urgence.

Le Collège des médecins recommande le port du masque dans les lieux publics pour lutter contre la hausse des virus respiratoires chez les enfants. Photo : getty images/istockphoto / PeopleImages

Le 811, le guichet d'accès à la première ligne (GAP) ainsi que les sites de la Société canadienne de pédiatrie et de Naître et grandir sont des ressources précieuses pour guider les parents dont les enfants sont malades, ajoute-t-il.

Les médecins s'attendent à un pic du nombre de cas de virus respiratoires d'ici deux à trois semaines et invitent la population à porter le masque, tel que recommandé par le ministère de la Santé, et à se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza, des vaccins qui sont maintenant accessibles gratuitement pour tous.

Avec la collaboration de Fabienne Tercaefs et d'Éric Gagnon