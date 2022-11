Plus de 60 nouveaux logements supervisés presque prêts à Dartmouth

Les rénovations sont presque terminées à l'ancien hôtel Travelodge de Dartmouth.

Les intervenants s'affairent maintenant à identifier les personnes qui vont vivre dans la bâtisse renommée Overlook.

Il faut aussi embaucher du personnel qui fournira un soutien 24 heures sur 24 aux résidents.

Les personnes qui vivent dans des conditions horribles auront la possibilité de vivre dans quelque chose de beaucoup plus agréable , dit Jim Graham, directeur général de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse (AHANS).

L'organisme a acheté l'hôtel à l'automne dernier avec l'aide de fonds du gouvernement fédéral. Il pourra accueillir entre 62 et 65 personnes.

L'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse a acheté l'hôtel Travelodge à Dartmouth pour en faire des logements pour sans-abri. Photo : Google

Le projet vise à loger des personnes en situation d'itinérance qui ont également des problèmes aigus de toxicomanie ou de santé mentale.

Une infirmière, une conseillère en dépendances, des préposés aux soins personnels et des intervenants en logement seront parmi les professionnels en place pour aider les gens à réussir dans leur nouvel environnement.

Il y aura aussi une pharmacie éphémère et des médecins seront sur place à certaines heures.

Le modèle, basé sur une stratégie de logement supervisé, est une première en Nouvelle-Écosse et arrive en pleine crise du logement.

Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions quelque chose de cette envergure , confie Jim Graham.

C'est grâce au financement du gouvernement entre l'Initiative de logement rapide et l'engagement de la province à s’impliquer dans la gestion de l’endroit sur une longue période. C'est énorme!

Jim Graham est directeur général de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

Il précise que le projet d'environ 12 millions $, dont près de 3 millions $ servent à la rénovation, devrait être terminé d'ici le 12 décembre.

Une fois que le bâtiment sera entièrement dégagé, il faudra environ une semaine avant que les gens puissent emménager dans des logement d'une chambre et des studio équipées de réfrigérateurs, de micro-ondes et d'une plaque chauffante.

L’immeuble Overlook va aussi offrir un espace commun, une bibliothèque et un espace réservé pour les programmes.

Le Centre de santé communautaire North End, qui fournit des services de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, planifie l'ouverture depuis plusieurs mois.

Le centre a déjà un groupe de base d'environ six employés et le centre est en mode recrutement pour plus de personnel.

Si quelqu'un regarde sur notre site internet, il verrait qu'il y a probablement quatorze postes vacants en ce moment. Nous avons des entretiens depuis plus d'une semaine maintenant, nous espérons donc que ce personnel sera embauché puis formé très rapidement , explique la PDG du centre, Marie-France LeBlanc.

Marie-France LeBlanc, directrice du Centre de santé communautaire North End, à Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Elle dit aussi que le plan initial est d'accueillir entre 10 et 15 personnes dès que les travaux sont terminés, puis d'ajouter progressivement plus de résidents.

Il existe des critères stricts pour s'assurer que ceux qui emménagent sont ceux qui ont le plus besoin de ce logement et du soutien.

Ils peuvent venir d'un campement, d'un hôtel, d'un refuge ou d'un logement précaire. Il s'agit vraiment de s'assurer que les bonnes personnes qui ont besoin de ces services sont celles qui peuvent accéder à ces services , indique la PDG.

Jim Graham avoue que les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont ralenti les travaux en rendant certains matériaux et appareils difficiles d’accès..

Maintenant que tout est en place et que l'ouverture approche, il décrit le projet comme important pour une région où se trouve, selon les estimations de l'association, environ 700 personnes sans-abris.