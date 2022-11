« Prends l’air » n’est pas une plateforme de signalement, mais plutôt de sensibilisation et de prévention.

L’objectif du regroupement À cœur d’homme est de responsabiliser les personnes violentes, face à leurs comportements. Même si le site web se veut inclusif, il s’adresse principalement aux hommes.

Bien que les outils pour contrer la violence conjugale se soient multipliés au cours des dernières années, la directrice générale d’À cœur d’homme, Sabrina Nadeau, croit offrir un produit unique.

« C’est une première au Québec et même ailleurs. On a rien trouvé qui s’adresse aux auteurs [de comportements violents]. Plusieurs personnes ne sont pas rendus à faire le pas de prendre le téléphone pour parler à un intervenant. Nous on fait le pari que la personne, seule devant son écran, pourrait s’autoanalyser, en toute confidentialité. » — Une citation de Sabrina Nadeau, directrice générale d'À cœur d'homme

Un outil né de la pandémie

C’est au moment où les organismes d’aide débordaient, que les listes d’attente s’allongeaient et que le nombre de féminicides augmentait que l’organisme À cœur d’homme a eu l’idée de créer une plateforme numérique.

On l’a construit en fonction de permettre aux hommes d’avoir des outils rapidement, 24 heures sur 24 , indique Sabrina Nadeau.

L’outil a été construit à partir de l’expertise des organismes communautaires qui viennent en aide aux hommes, ajoute-t-elle.

Capture d'écran de la plateforme numérique. Photo : Capture d'écran / prendslair.ca

La plateforme suit d’ailleurs les étapes d’intervention, soient l’identification des comportements violents, la sensibilisation aux conséquences, la valorisation des choix non violents et la proposition d’outils et possibilités.

L’expérience se déroule toujours en dyade, avec un intervenant virtuel. Une façon, selon la directrice générale, d’avoir l’impression d’être accompagné, comme ce serait le cas, en personne.

En arrivant sur le site web, l’internaute choisit d’abord un intervenant avec qui il souhaite aller prendre l’air . Ensemble, ils peuvent ensuite se rendre dans la forêt, à la montagne ou au lac.

La plateforme offre une expérience interactive. Photo : Courtoisie / À coeur d'homme

À travers leur chemin, des questions, vidéos et outils à utiliser au quotidien sont proposés.

L’expérience se déroule dans un environnement visuel et sonore inspiré de la nature qui se veut apaisant et propice à la réflexion.