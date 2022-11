Élections municipales : seulement 8 femmes élues aux mairies

Au Nouveau-Brunswick, 50 nouveaux maires et mairesses devaient être choisis lors de l’élection municipale spéciale tenue lundi. Seulement huit femmes ont été élues à la tête d’un de ces conseils, alors que 42 municipalités seront menées par des hommes.

Dans les communautés acadiennes, seules Nicole Somers à Saint-Quentin et Lise Roussel à Vallée-des-Rivières ont été élues.

À noter qu’il n’y avait pas de courses à la mairie dans toutes les municipalités.

Nicole Somers est impliquée en politique municipale depuis 18 ans, dont huit comme mairesse.

Elle se dit attristée de constater le peu de femmes élues ou réélues.

« C’est très difficile, on vient de faire un pas de reculons. » — Une citation de Nicole Somers, mairesse réélue de Saint-Quentin

Selon Mme Somers, le contexte de la réforme électorale, où des candidats se présentaient sans connaître le budget ou le taux d’imposition de leur municipalité, a peut-être refroidi certaines personnes.

Lise Roussel, mairesse de Vallée-des-Rivières, croit aussi que les incertitudes de la réforme ont peut-être découragé des candidates. Elle souligne aussi les défis de la conciliation travail-famille.

Des fois, je me dis qu’être mairesse et maman à la maison ou qui travaille, c’est très demandant , pense-t-elle.

Un pincement au coeur

La mairesse sortante de Rogersville, Pierrette Robichaud, a été défaite dans la municipalité de Nouvelle-Arcadie. Elle n’en veut pas à son rival Jimmy Bourque qui a remporté la course, mais ressent un pincement au coeur de constater la situation des femmes dans cette élection.

L'ancienne mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud, aimerait voir plus de femmes s'intéresser à la politique municipale (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est triste à voir. Nous avons encore du travail à faire de ce côté , croit Mme Robichaud.

L’ancienne municipalité de Rogersville a déjà élu un conseil complètement féminin. Pierrette Robichaud pense que les femmes ont beaucoup de choses à apporter à une administration municipale en soulignant le projet Femmes forte, mis sur pied pendant son mandat.

On n’a peut-être pas toujours la même façon de faire les choses ou de penser , dit-elle en ajoutant ne jamais avoir senti d’embûches pour faire avancer ses dossiers.

Moins de candidates, moins d'élues

Du côté d’Élection NB, on souligne qu’en général, il y a moins de femmes qui se présentent aux élections, ce qui explique en partie le faible nombre d’élues.

Nous, quand on fait du recrutement, on ne vise pas un groupe spécifique, on espère qu’il va y avoir une belle représentation , indique Karine Pitre, porte-parole d’Élections NB.

En ce qui a trait aux conseillers municipaux, les femmes ont été élues dans une proportion d'un peu moins de 40 %.

Dans les districts ruraux, 19 hommes et 11 femmes ont été élus.

Avec des informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie