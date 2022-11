Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui rendra hommage à Michelle Rossignol

Denis Boucher, Marcel Sabourin, Yves Desgagnés, Isabelle Doré, Marie Tifo, Gabrielle Lessard… Plusieurs personnes du milieu des arts seront sur place pour livrer des lectures et des témoignages à propos de l’une des quatre dames de cœur, qui est morte à l’âge de 80 ans, le 18 mai 2020. Le tout sera intercalé de visionnements d’archives de sa carrière de plus de 50 ans au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Depuis le départ de notre grande Michelle Rossignol, en mai 2020, nous avons pris soin d’honorer sa mémoire et son dévouement à travers une initiative extraordinaire : le Fonds Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui , a expliqué dans un communiqué Sylvain Bélanger.

Nous cherchions également le bon moment pour vous convier à venir célébrer avec nous son œuvre et son impact sur plusieurs générations d’artistes. Ce doux moment est enfin arrivé.

Michelle Rossignol dans « Bacchanale », d’Olivier Kemeid en 2008 Photo : Valérie Remise

Le Fonds Michelle-Rossignol, fruit du don de l’ensemble des avoirs de Michelle Rossignol par son conjoint, Jacques Desmarais, quelques semaines après son décès, soutient des projets artistiques mettant de l’avant des valeurs d’équité, de justice sociale ou encore de diversité culturelle.

Par ailleurs, un nouvel ouvrage sur la comédienne a été publié le 21 novembre dernier, Michelle Rossignol : soleil obligatoire, sous la direction de Stéphane Lépine.

Le livre comprend plusieurs photographies et le témoignage de 41 personnes ayant gravité dans l’entourage de Michelle Rossignol de son vivant, de Robert Lep­age à Denise Fil­i­a­trault en pas­sant par Michel Trem­blay, André Bras­sard, Michel Gar­neau, Éve­lyne de la Chenelière et plusieurs autres.