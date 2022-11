20 millions de dollars pour agrandir l’aéroport de Charlottetown

Un investissement nécessaire selon Doug Newson, le directeur général de l'aéroport.

Le terminal des départs et d'arrivées ainsi que les espaces d'attentes aux portes et la zone des bagages seront agrandis au cours des quatre ou cinq prochaines années.

En contrepartie, l'aéroport doit générer davantage de revenus. Pour cela, les taxes aéroportuaires augmenteront de 2 % le 1er février prochain.

Même chose du côté des stationnements. La première heure sera toujours gratuite, mais ensuite, chaque demi-heure coûtera 1,50 $ au lieu d'un dollar. Le tarif à la journée passera de 15 à 16 $. Pour la semaine, le coût sera de 70 $ au lieu de 65 $ actuellement.

« Les prix seront légèrement plus élevés, mais seront toujours les plus bas dans la région. En même temps nous devons assurer un revenu suffisant pour assurer notre bon fonctionnement et continuer d'investir dans les installations. »