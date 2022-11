Des dossiers de sites contaminés sont ouverts depuis plus de trente ans au NB, selon le VG

Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, révèle, dans son rapport, que 75 % des dossiers sur les sites contaminés sont ouverts depuis 10 ans ou plus. Par exemple, 76 dossiers sont ouverts depuis 31 ans et plus, et 227 sont ouverts depuis 21 à 30 ans.

Les sites contaminés incluent ceux où il y a eu un déversement d’hydrocarbures pétroliers, un accident de véhicules automobiles, ou des fuites de réservoir, par exemple.

Pas de plan pour assainir les sites contaminés

Selon Paul Martin, il est important de se pencher sur cette situation à cause des risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Il évoque aussi les risques que la contamination, lorsqu’il n’y a pas d’assainissement en temps opportun, ne se propage. Cela pourrait, au bout du compte, coûter plus cher aux contribuables.

Le vérificateur déplore l’absence, au sein du gouvernement, d’une coordination de l'assainissement des sites contaminés qui appartiennent à la province. En fait, ce sont chacun des ministères qui se chargent de l’assainissement des sites dont ils sont responsables.

Paul Martin, vérificateur général du Nouveau-Brunswick, a soulevé d'importantes lacunes au sein du ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministère de l’Environnement n’agit que comme un organisme de réglementation, sans toutefois coordonner les travaux, et les plans d’assainissement.

Paul Martin souligne l’absence de calendrier, au sein du ministère, pour s’assurer de l’assainissement des sites. Il note aussi que le ministère ne respecte pas la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, en ne publiant pas ses cibles de rendement, et en ne fournissant pas de rapport annuel.

En fait, dans 86 % des cas, les lettres de conformité sont manquantes, ce qui ne permet pas d’évaluer l’état d’avancement des dossiers. Aussi, il n’y a pas de date indiquée quant à la fermeture des sites.

Un Fonds en fiducie pour l’environnement mal géré

Le Fonds en fiducie pour l’environnement est financé, en partie, grâce à une partie non remboursée des consignes imposées sur différents types de bouteilles. Cette année, le Fonds bénéficiait d’un revenu de 9 millions de dollars.

Depuis 10 ans, le fonds a financé des projets pour une valeur de 77 millions de dollars, et a accumulé un excédent de 41 millions.

Malgré ces sommes importantes, le vérificateur souligne que le ministère de l’Environnement ne supervise pas efficacement l’administration de ce fonds.

Chaque année, un comité consultatif reçoit les demandes de divers organismes dans la province, qui souhaitent obtenir du financement pour des projets de développement durable, de restauration, de protection de l’environnement, d'éducation sur les enjeux liés à l’environnement, de conservation et d’embellissement.

Ce comité fait des recommandations au ministre de l’Environnement, qui détermine ainsi quels projets recevront du financement.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman (archives). Photo : CBC

Or, Paul Martin souligne que les décisions sont souvent basées sur l’opinion des membres du comité, plutôt que sur une méthode normalisée. Le vérificateur déplore le fait que les décisions ne peuvent être justifiées sur des données objectives. Selon lui, il y a un réel risque que des décisions soient subjectives et incohérentes.

Le vérificateur note aussi que les décisions ne correspondent ni aux priorités du gouvernement ni à celles du ministère de l’Environnement.

Malgré ces problèmes, le rendement du fonds n’a jamais été évalué depuis sa création en 1990. Selon le vérificateur, le ministère n’a fourni aucune explication à ce sujet.

Dans le même sens, le ministère n’évalue pas correctement les résultats des projets qui reçoivent du financement.

Paul Martin recommande donc que le ministère désigne une instance unique chargée de surveiller le fonds. Il importe, aussi, de clarifier les rôles et responsabilités de ceux qui sont impliqués dans l’attribution du financement.

Mais surtout, le vérificateur recommande au ministère de se doter d’un plan stratégique général, ainsi que de plans annuels, question de mieux gérer les projets qui recevront du financement. Le vérificateur demande aussi au ministère de prévoir un plan d’utilisation du surplus de 41 millions de dollars.

D’ailleurs, Paul Martin souligne que, malgré l’excédent budgétaire, chaque année plusieurs projets n’obtiennent pas de financement. Et ceux qui en reçoivent obtiennent, en moyenne, seulement 64 % de ce qui avait été demandé.