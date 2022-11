L’inflation s’impose dans le budget du nouveau centre du YWCA à Regina

La construction du centre pour femmes et familles par le YWCA de Regina coûtera plus que prévu à cause de l’inflation, selon l’organisme. Le coût total de ce projet, qui est toujours en construction, s’élève maintenant à 63 millions de dollars.

Selon la directrice générale du YWCA de Regina, Melissa Coomber-Bendtsen, l'inflation est responsable pour 18 millions de dollars des coûts totaux.

Ce nouveau centre pour femmes et familles sera situé entre la rue Rae et la rue Retallack et devrait ouvrir ses portes à l'automne 2024 pour offrir des services de soutien aux femmes et aux enfants qui sont menacés par l’itinérance ou la violence domestique.

Il offrira 108 logements aux personnes vulnérables, des espaces communautaires ainsi que des services de soutien.

Melissa Coomber-Bendtsen affirme que l'organisme dessert déjà plus de 10 000 femmes et familles et elle s'attend à ce que ce chiffre augmente deux fois plus avec la mise sur pied de ce nouveau centre.

« La hausse du coût de la vie a fait en sorte que les gens qui vivaient sur les marges de la pauvreté sont maintenant ancrés dans un cercle vicieux. » — Une citation de Melissa Coomber-Bendtsen, directrice générale du YWCA de Regina

Par ailleurs, le YWCA de Regina tente tant bien que mal de concrétiser ce projet par des levées de fonds.

L’institution financière Conexus Credit Union a annoncé un don d’un million de dollars pour la mise sur pied d’un service d'approche au sein du nouveau centre. Il a pour but d’aider les gens à accéder à des services offerts par différents partenaires communautaires.

En juin dernier, le YWCA de Regina a reçu un soutien financier de 33,9 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral pour son nouveau centre. L’organisme a aussi reçu un million de dollars de la part du gouvernement provincial dans le cadre de ce projet, ainsi que le don d'un terrain de la part de la Ville de Regina.

Le YWCA a récolté 13 millions de dollars à travers des levées de fonds communautaires et cherche à récolter 7 millions de dollars supplémentaires pour mener à bien ce projet.

Avec les informations de Daniella Ponticelli