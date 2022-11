Le PIB réel en hausse de 0,7 % au troisième trimestre au Canada

La croissance dans les exportations, les ouvrages non résidentiels et les investissements des entreprises en stocks a été atténuée par les reculs dans les investissements en logement et les dépenses des ménages.

Les exportations ont progressé de 2,1 %, une croissance principalement attribuable au pétrole brut et bitume dont les prix ont régressé pendant le trimestre, mais leurs volumes ont progressé de façon marquée. Les exportations des produits agricoles et de la pêche ont avancé elles aussi.

L'investissement en logement a reculé de 4,1 %, ce qui a coïncidé avec la hausse des taux d'intérêt. Les rénovations ont diminué de 6,6 % alors que et les activités de revente ont culbuté de 13,8 %. En revanche, les constructions neuves ont progressé de 2,4 % après avoir diminué pendant quatre trimestres.

Statistique Canada a observé au troisième trimestre une diminution de 0,3 % des dépenses des ménages; c'était la première baisse depuis le deuxième trimestre de 2021, imputable surtout aux reculs généralisés des dépenses en biens.