Racisme : deux écoles pourraient changer de nom à London

Un comité spécial recommande au Conseil scolaire du district de Thames Valley (TVDSB) de London de renommer immédiatement les écoles publiques Sir John A Macdonald et Franklin D. Roosevelt et examiner les noms de 12 autres établissements scolaires qui ont des liens avec le racisme ou le colonialisme.

Le comité d'examen des noms des écoles doit présenter ses recommandations au conseil d'administration du TVDSB mardi.

L'histoire de Macdonald ou ses politiques racistes et discriminatoires sont incompatibles avec les valeurs et les engagements de Thames Valley en matière de droits de l'homme et d'équité , écrit le comité.

Le lien historique de F.D. Roosevelt avec le racisme et une approche controversée des réfugiés juifs pendant l'Holocauste sont incompatibles avec les valeurs et les engagements de Thames Valley en matière de droits de l'homme et d'équité. En tant que personnage historique américain, l'héritage de Roosevelt a une pertinence limitée pour la communauté de Thames Valley.

Le comité recommande de revoir les noms de 12 écoles du conseil scolaire, car la personne dont l'école porte le nom n'a pas de lien explicite avec le Canada, son héritage est lié au colonialisme ou au racisme, ou sa vie et son travail peuvent avoir une pertinence limitée pour la communauté aujourd'hui .

Les écoles en question sont les suivantes :

École publique Lord Elgin

École publique Lord Nelson

École publique d'immersion française Lord Roberts

École publique Prince Charles

École publique d'immersion française Sir George Étienne Cartier

École secondaire Lord Dorchester

École secondaire Montcalm

École secondaire d'immersion française Sir Wilfrid Laurier

École publique d'immersion française Princess Anne

École publique St.George

École publique centrale McGillivray

École publique Victoria

Le comité recommande que le conseil obtienne les commentaires de la communauté concernant les 12 autres écoles d'ici décembre. La décision de revoir le nom de l'école devrait être à la discrétion de l'école ou de la communauté.

Oppression, discrimination, préjudice

De nombreux conseils scolaires à travers le Canada ont fait l'objet d'examens similaires après s'être inquiétés ces dernières années des écoles nommées d'après des personnages historiques qui avaient des croyances racistes.

L'Université Ryerson a été renommée Université métropolitaine de Toronto parce qu'Egerton Ryerson était l'un des architectes du système des pensionnats du pays.

Le premier premier ministre du Canada, Sir John A Macdonald, a supervisé la réinstallation forcée des peuples autochtones et le développement du système des pensionnats.

Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis, a supervisé l'internement des Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et a empêché l’entrée de réfugiés juifs aux États-Unis pendant la guerre.

Le conseil d'administration doit discuter des changements de nom et des recommandations du comité lors de sa réunion du mardi.

Avec les informations de CBC