Le conseil scolaire de Vancouver vote le retour des policiers dans les secondaires

La présence de policiers dans les écoles en tant qu'agents de liaison est controversée et le précédent conseil scolaire l'avait aboli en avril 2021 par un vote de 8 contre 1, notamment en raison d'inquiétudes entourant l'impact de la présence de policiers sur la santé mentale et physique des élèves, surtout les élèves racisés.

Pour sa part, le service de police de Vancouver argumente que le programme a pour objectif de promouvoir la participation, l'inclusion et la sécurité.

Dans les réunions qui ont précédé le vote de lundi soir, les conseillers scolaires ont écouté des dizaines d'intervenants venus raconter leurs expériences, bonnes et mauvaises, avec le programme.

Quelques conseillers ont tenté de retarder le vote en présentant des motions dans le but d'obtenir plus d'information et de consultation avec les personnes et les communautés qui seront le plus touchées par la réintégration du programme. Celles-ci ont été rejetées.

La conseillère Suzie Mah a noté que le conseil scolaire précédent avait étudié la question pendant plus d'un an avant de mettre fin au programme et que le nouveau conseil en place depuis à peine quelques semaines prenait déjà une décision contraire.

Réalisation d'une promesse électorale

Le conseil scolaire de Vancouver comprend quatre conseillers du Parti ABC du maire Ken Sim et un ancien membre du parti. Ils ont tous voté pour le retour du programme, réalisant une promesse du parti.

Je ne vois pas comment l'abolition du programme nous rapproche de son objectif qui est avant tout la prévention du crime , a déclaré le conseiller Joshua Zhang pendant la réunion de lundi soir.

Les conseillers scolaires Lois Chan-Pedley, Janet Fraser, Suzie Mah et Jennifer Reddy ont voté contre la motion.

Ian Rowe, un membre du comité des parents du conseil scolaire de Vancouver, a dit que le comité a été surpris de la rapidité avec laquelle la motion a été présentée. Ça donne l'impression d'un groupe de conseillers scolaires qui veulent dorer leur image en réalisant une promesse de campagne. Mais en même temps, c'est une question très complexe.

Dans le cadre du processus d'évaluation de la motion, la commissaire des droits de la personne de la Colombie-Britannique, Kasari Govender, a soutenu que le programme devrait être aboli dans tous les conseils scolaires de la province à moins qu'il soit possible de démontrer, preuve à l'appui, qu'ils répondent à un besoin qui ne peut pas être comblé autrement.

Elle s'est appuyée sur une étude américaine démontrant que le programme a des effets néfastes sur les élèves.

Avec les informations de Liam Britten, de Courtney Dickson et de la Presse canadienne