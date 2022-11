Windsor investit 100 millions $ dans le transport en commun

Les élus ont voté à 9 contre 2 pour accepter le plan de l'administration municipale qui prévoit la mise en place de huit recommandations formulées dans une étude de faisabilité.

Le projet sera financé à hauteur de 70 millions de dollars par les gouvernements fédéral et provincial. La Ville investira de son côté 29 millions de dollars.

Les recommandations comprennent notamment la modernisation des terminaux du centre commercial Tecumseh, du Collège St-Clair et de l'Hôtel Dieu Grace, le remplacement de 34 autobus diesel et hybrides vieillissants par de nouveaux véhicules électriques hybrides à haut rendement énergétique, et l'amélioration des arrêts et des abris d'autobus.

Les choses que nous approuvons ici ce soir seront en fait des choses que les utilisateurs verront et dont ils bénéficieront au quotidien , a déclaré le maire Drew Dilkens après le conseil municipal.

La Ville devra par ailleurs revoir son plan directeur de transport en commun de 2020 afin de déterminer l'amélioration des services qui peut être fournie sans augmenter la capacité du garage et de la flotte .

Pas de nouveau garage pour les autobus

Les recommandations portent également sur le remplacement de l'équipement et la modernisation des bâtiments du garage actuel, mais ne prévoient pas d'agrandissement majeur de l'espace ou la construction d'une nouvelle structure.

L'installation actuelle située sur le chemin North Service a une capacité de 117 autobus et une installation nouvelle ou améliorée devrait pouvoir accueillir au moins 150 autobus.

La construction d'un nouveau garage de transport en commun coûterait 191 millions de dollars et nécessiterait 120 millions de dollars de financement municipal. Le coût futur pour donner au garage la capacité de desservir les véhicules électriques coûterait également près de 200 millions de dollars.

L'administration n'a pas pu recommander la construction du garage à ce stade, car cette décision de financement très importante devrait être prise en dehors du processus budgétaire , indique le rapport qui précise toutefois que le fait de ne pas augmenter la capacité du garage va limiter l'augmentation de l'offre de transport en commun à terme.

Un avis que partagent des défenseurs du transport en commun.

Que l'on ajoute ou non de nouveaux itinéraires, que l'on augmente ou non la fréquence, et surtout si on prévoit un système de transport en commun régional, nous ne serons pas en mesure de fournir ce service , estime Kristen Siapas de l'organisme Activate Transit Windsor Essex.

Selon elle, investir maintenant coûtera moins cher à la ville à long terme.

C'est un gros investissement au début, mais il nous permet de construire une base plus solide, de sorte que lorsque nous nous étendons à ces autres choses - l'électrification de la flotte, l'ajout de plus d'itinéraires -, cela aide le transport en commun à mieux fonctionner.

Avec des informations de CBC