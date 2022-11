La banque alimentaire de Regina veut mettre sur pied un centre alimentaire au centre-ville et, pour ce faire, a acheté un bâtiment situé entre la rue Broad et la 12 e avenue.

Ce projet a pour but d’étendre les services déjà offerts par la banque alimentaire de Regina. Les dirigeants de cette organisation comptent opérer ce centre alimentaire comme une épicerie où les gens dans le besoin peuvent choisir les aliments qui leur conviennent. La seule différence : les produits seront gratuits.

Selon le directeur général de la banque alimentaire de Regina, John Bailey, le centre alimentaire restera ouvert cinq jours par semaine et permettra aux gens qui souffrent de l’insécurité alimentaire de garder leur dignité en leur laissant choisir ce dont ils ont besoin pour se nourrir.

« Les gens pourront venir et choisir ce dont ils ont besoin au lieu de recevoir des paniers de nourriture déjà choisis. » — Une citation de John Bailey, directeur général de la banque alimentaire de Regina

John Bailey ajoute que ce nouveau projet ne viendra pas remplacer les services déjà offerts par sa succursale située rue Winnipeg, mais plutôt les étendre.

Selon lui, les demandes d’aide alimentaire sont en hausse depuis la pandémie et l’organisme a pour but de mieux y répondre, d'où ce nouveau centre.

Plusieurs autres étapes sont encore nécessaires pour l’aboutissement de ce projet. Par exemple, les dirigeants devront présenter une demande devant le comité exécutif de Regina pour la location du terrain de stationnement situé derrière le bâtiment pour un service au volant. Ils estiment que cela permettrait à ceux qui ont des besoins urgents d’accéder aux produits alimentaires plus vite et d’une façon plus efficace.

Jonh Bailey affirme que si tout se passe bien, les rénovations devraient commencer au cours du printemps prochain et que le nouveau centre alimentaire pourrait ouvrir ses portes 18 mois plus tard.

Avec les informations d’Alexander Quon