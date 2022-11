Le Pénitencier de Sa Majesté, qui doit être remplacé, serait déjà insalubre

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador remplacera la vieille prison de Saint-Jean, datant de l'époque victorienne, mais les observateurs estiment que même en attendant, cet établissement provincial ne devrait plus héberger des détenus.

La partie la plus ancienne du Pénitencier de Sa Majesté (c'est son nom) a été construite en 1859 et l'établissement compte parmi les plus anciennes prisons en activité au pays. Le ministère provincial de la Justice indique que la construction d'une nouvelle installation devrait commencer au printemps prochain.

Cindy Murphy, de la section locale de la Société John-Howard, affirme que le gouvernement provincial doit élaborer un plan pour remédier aux conditions déplorables qui prévalent au Pénitencier de Sa Majesté au cours des prochaines années, jusqu'à ce qu'un nouvel établissement soit construit.

Des courriels obtenus grâce à la Loi sur l'accès à l'information montrent que des détenus ont organisé en juin une manifestation dans l'établissement, refusant de retourner dans la chaleur accablante de leur cellule.

Fred Cumby, directeur adjoint du pénitencier, a envoyé un courriel au gouvernement provincial le lendemain de la manifestation pour le prévenir que si rien n'était fait pour pallier la chaleur, quelqu'un va se blesser ou pire .

Des courriels en juillet montrent que la température dans certaines parties du pénitencier a atteint 36 avec le facteur humidex.

L'avocat Mike Dull, à Halifax, a déclaré en entrevue que forcer les détenus à endurer de telles températures pendant des jours ou des semaines pourrait sans doute constituer une violation de leurs droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne.

Il y a des conditions bien moindres qui ont été considérées comme des peines cruelles et inusitées au sens de la Charte, a déclaré Me Dull, qui est impliqué dans une action collective contre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de l'utilisation de l'isolement cellulaire dans ce pénitencier.