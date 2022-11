Attestation de la Fonderie : des citoyennes inquiètes se tournent vers le conseil de Rouyn-Noranda

C'est ce qu'a affirmé la mairesse Diane Dallaire lundi soir aux représentantes locales du mouvement Mères au front, qui s'inquiètent de voir Québec retarder la divulgation du document.

Le gouvernement envisage en effet d'imposer un plafond de 15 ng/m³ d'ici 5 ans dans la nouvelle autorisation très attendue par les citoyens.

À la réunion du conseil municipal, la mairesse a dit que son administration aussi ignore quand le gouvernement va rendre public le nouveau document.

On est toujours dans l'attente vraiment d'une date précise. On a des contacts avec l'administratrice d'État parce que comme elle parle aussi à plusieurs autres intervenants aussi, mais vraiment la date précise de l'attestation au moment où on se parle, on ne l'a pas , explique la mairesse.

On a hâte de voir l'attestation, ce qu'elle va contenir, mais en attendant, l'entreprise est au travail, c'est ce qu'on nous confirme , ajoute la première responsable de la municipalité.

Le ministère de l'Environnement promet de rendre publique l'attestation de la Fonderie Horne avant la fin de l'année.

Des dizaines d'employés s'invitent à la réunion du conseil

Le dossier du renouvellement des conventions collectives des travailleurs syndiqués de la Ville de Rouyn-Noranda s'est aussi invité à la réunion du conseil.

Plusieurs dizaines de cols blancs et cols bleus étaient présents pour dénoncer la lenteur des négociations avec la Ville.

Des employés syndiqués de Rouyn-Noranda étaient présents au conseil municipal le 28 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les deux parties se rencontrent depuis mai dernier et ne s'entendent pas sur plusieurs dossiers, notamment la question salariale.

Invitée à commenter le dossier, la mairesse Diane Dallaire s'est limitée à dire aux employés présents qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans la négociation.

Je veux vraiment qu'on [sache] à quel point, autant pour le conseil que la direction, nos employés, c'est précieux, dit-elle. Puis on les remercie vraiment pour tout le travail exceptionnel qu'ils font, puis aussi au service des citoyens, c'est important. Je l'ai dit, je le redis, c'est ce que j'ai dit tantôt [lors de la réunion].

Maintenant vous comprendrez que dans le processus de négociation, le conseil n'interviendra pas dans le processus de négociation , insiste la mairesse.

La conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique, Geneviève Carrier Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique, Geneviève Carrier, affirme que la municipalité ne met pas les efforts nécessaires pour retenir sa main-d’œuvre.

Devant les membres du conseil, elle a mentionné qu'il y a eu 102 postes à combler depuis le début de l'année.

Elle affirme au passage que la réponse de la mairesse n'est pas de nature à satisfaire les employés.

« C'est vrai qu'on ne veut pas négocier sur la place publique, mais j'aurais souhaité un peu plus de bienveillance envers sa fonction municipale [la mairesse]. Moi je ne crois pas que les membres dans la salle ce soir, c'est ça qu'ils ont entendu. » — Une citation de Geneviève Carrier

Le discours qu'on nous tient à la table c'est que si on n'arrive pas à répondre à nos demandes, c'est que les élus ont donné un certain mandat au comité de négociation patronal, et lorsque j'entends la mairesse répondre très vaguement comme elle la fait, je me question à savoir s'il y a vraiment des discussions qui se rendent jusqu'aux élus pour dénouer l'impasse , dit-elle.

Les cols bleus et les cols blancs ont voté en faveur d'un mandat pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale.