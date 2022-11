La plus grande exposition de bétail au Canada a été inaugurée lundi à Regina

L'événement, considéré comme la plus grande exposition de bétail au Canada, va se poursuivre jusqu’au 3 décembre.

Cette année, la 51e foire agricole Agribition va accueillir plus de 1000 invités internationaux provenant de 86 pays, en créant un carrefour international d'excellence en agriculture et agroalimentaire.

La foire agricole Agribition vise à contribuer au développement agricole et agroalimentaire du pays, en plus d’être un lieu de rencontre incontournable pour les éleveurs, les investisseurs internationaux et les experts du secteur.

Des compétitions et des ventes aux enchères jalonnent cette édition 2022 de la foire agricole Agribition.

La foire agricole Agribition de Regina, en Saskatchewan, le 28 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Parent d'élève, Jacqueline Mcilmoyl affirme que la foire agricole Agribition est une opportunité éducative pour les élèves de l'école St. Matthew. Selon elle, c'est aussi une occasion pour les élèves de sortir des salles de classe, surtout après deux ans de pandémie.

Cela leur donne l'occasion de sortir de la salle de classe et de voir des choses réelles sur la nourriture qu'ils mangent, d'où la nourriture vient ainsi que la façon dont tout arrive sur la table, c'est donc une opportunité vraiment intéressante pour eux , précise Jacqueline Mcilmoyl.

La francophonie est au rendez-vous

La gérante de troupeau dans la ferme familiale Covey Hill au Québec, Sabrina Chenail, affirme que cette foire est une aubaine pour le marché de l'agroalimentaire.

On a hâte de participer au show lui-même, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent dans la vie d’une ferme mettons , affirme Sabrina Chenail.

L'éleveur de bœufs francophone de Havelock au Québec, Emmanuel Chenail, est dans le domaine agricole depuis 2017.

Emmanuel Chenail a remporté un concours au Québec avec un de ses animaux nommés Captain. Ainsi, il a pu se qualifier pour la foire agricole Agribition.

Une deuxième participation à Agribition pour un francophone

Avec les informations de Bryanna Frankel et Wendyam Valentin Compaoré