Tramway de Gatineau : le temps presse, selon la STO

Selon Jocelyn Blondin, conseiller municipal à Gatineau et président de la STO , le budget de fonctionnement actuel permettrait au bureau de projet du tramway de fonctionner seulement quelques mois après les Fêtes .

On avait 16 millions de dollars de budget de fonctionnement pour le bureau de projet. On arrive tout près de la fin de ce financement-là. On attendait 175 millions de dollars et on attend toujours , déplore M. Blondin.

En juin dernier, la STO avait lancé un appel à Ottawa pour dire que tout retard dans l’annonce d’un financement fédéral engendrerait des coûts supplémentaires, rappelle Jocelyn Blondin. Il estime maintenant que le montant du financement de la prochaine étape du projet est de 200 millions de dollars, soit 25 millions de plus.

M. Blondin, qui est aussi conseiller du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau, se dit déçu de l’attentisme du gouvernement fédéral dans ce dossier.

Là où j’ai été beaucoup déçu, c’est aux dernières élections fédérales. Je m’attendais à ce qu’on ait des annonces , poursuit-il.

« On veut continuer, mais il nous faut au moins un message clair pour savoir où on s’en va pour désengorger le secteur ouest. Ça nous prend un système structurant [et] c’est urgent. Ça va nous permettre de mettre des solutions temporaires d’ici la réalisation du tramway. » — Une citation de Jocelyn Blondin, président de la Société de transport de l'Outaouais

De son côté, le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, dit s’attendre à ce qu’Ottawa fasse sa part pour le transport collectif au Québec, y compris à Gatineau.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, doit d’ailleurs rencontrer prochainement la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Les députés fédéraux de la région, Greg Fergus et Steven MacKinnon, n’étaient pas disponibles pour répondre aux questions de Radio-Canada lundi.

Avec les informations de Nathalie Tremblay