Le festival Montréal en lumière présente sa programmation gastronomique

Les organisateurs ont dévoilé lundi la programmation du volet gastronomique du festival. C'est un menu copieux et gargantuesque qu'on a à vous offrir , a promis la chargée de projet de l'Équipe Spectra, Julie Martel, en conférence de presse.

Sous le thème Montréal reçoit , une quarantaine de restaurants et d'établissements montréalais accueilleront des chefs et des producteurs locaux et internationaux. Ceux-ci proviendront de la France, de l'Italie, de la Belgique, de la Suisse et de la Scandinavie.

Diverses activités spéciales auront également lieu, par exemple un colloque sur l'identité culinaire québécoise et une collaboration entre le restaurant Toqué! et la Fondation Riopelle pour souligner le 100e anniversaire de naissance du peintre Jean-Paul Riopelle.

Parmi les activités extérieures, la grande roue fera son retour en 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Au cours des deux premières fins de semaine de Montréal en lumière, plus d'une vingtaine d'activités gratuites sont également prévues dans le grand espace public de la Place des Arts, où prendra forme le Quartier gourmand .

Des ateliers sur l'alimentation durable, sur les traditions culinaires autochtones, sur les pâtisseries véganes et sur les légumes asiatiques sont notamment au programme.

Montréal en lumière, c'est aussi des spectacles intérieurs, le sentier de patin qui surplombe la place des Festivals en version améliorée , la grande roue et des installations lumineuses, a résumé le directeur général de Spectra, Jacques Primeau.

Il y a de plus un gros anniversaire à souligner , a-t-il ajouté : celui de l'événement Nuit blanche, qui en sera à sa 20e présentation le 25 février. Ce rendez-vous permet aux institutions culturelles ainsi qu'à divers espaces privés et publics d'ouvrir leurs portes à la population et d'offrir des activités ou des performances.

« Au moment où l'on parle, il y a près de 100 organismes qui ont soumis des projets. C'est donc un grand retour de Nuit blanche. Et ce n'est pas juste au Quartier des spectacles, c'est un peu partout à Montréal. » — Une citation de Jacques Primeau, directeur général de Spectra

Promouvoir l'hiver

Avec le plein potentiel retrouvé de Montréal en lumière et de son volet gastronomique, Tourisme Montréal estime que cet événement saura rayonner encore davantage à l'extérieur de la ville. L'organisation entend en faire la promotion au-delà des frontières du Québec.

Malgré les mesures sanitaires, Montréal en lumière s'est renouvelé. Ils ont réinventé le produit touristique hivernal avec le sentier de patin et la mise sur pied de la patinoire, où on a pu voir des spectacles exceptionnels et où les Montréalais ont pu commencer à patiner , a mentionné la vice-présidente au développement de la destination et aux affaires publiques de Tourisme Montréal, Manuela Goya, en entrevue.

Tourisme Montréal souhaite d'ailleurs accentuer ses efforts pour promouvoir la saison hivernale. Les intentions de voyage des touristes démontrent que la métropole est aussi prisée comme destination d'hiver, a noté Mme Goya.

Le Québec et le Montréal hivernal, ça fait partie de notre ADN. Il faut en faire profiter les gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qui a vu de la neige , a fait remarquer le PDG de l'Association des hôtels du Grand Montréal, Jean-Sébastien Boudreault.

Les trois premiers mois de l'année s'avèrent toujours plus difficiles pour le milieu hôtelier, mais M. Boudreault sent que le vent commence à tourner alors que des initiatives se mettent en branle pour promouvoir l'hiver.

La fin des restrictions aux frontières depuis octobre pourra déjà aviver l'engouement des touristes étrangers pour la saison froide, croit Mme Goya.