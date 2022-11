Saisie de cocaïne d’une valeur de 900 000 $ à Brandon

La semaine dernière, les policiers ont effectué des fouilles dans six maisons à Brandon, dans une maison mobile de Campbell's Trailer Court et dans trois voitures, fait savoir la police de Brandon dans un communiqué de presse, lundi.

Les principales activités criminelles du réseau consistaient à transporter de la cocaïne à Brandon depuis l'Ontario et la Colombie-Britannique, ajoutent les autorités.

En plus de la cocaïne, dont la valeur de revente est estimée à 900 000 $, et deux armes à feu, la police a saisi deux motos, de marque Harley-Davidson et Victory.

La police a également confisqué une voiture de luxe, 450 000 $ en argent, des vestes pare-balles et d'autres armes.

Neuf hommes âgés entre 27 et 55 ans ainsi qu'une femme de 54 ans font face à de multiples accusations, dont possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $ et possession non autorisée d'armes à feu, notamment.

Cette saisie est le résultat d'une enquête entamée en septembre 2021 par l'Unité du crime organisé du Service de police de Brandon, dans le cadre de l'opération baptisée Project Banish.

Cette opération d'envergure interprovinciale impliquait aussi le Service de police de Winnipeg, le Centre de renseignements criminels du Manitoba, et le Service des poursuites pénales du Canada.