Un nombre record de plaintes liées à des retards ou annulations des vols au Canada

Christian Ricard avait prévu de passer quelques jours de vacances sur l'île de Vancouver. Pour s’y rendre, il avait acheté son billet d’avion pour le 24 juillet auprès de la compagnie Flair Airlines.

Seulement voilà, la veille du départ, il reçoit un courriel lui avisant que son vol est annulé. Et que s’il souhaite toujours se rendre à Vancouver, il doit avancer son départ au 23 juillet.

Le résident d'Ottawa, Christian Ricard Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Loin de se décourager, M. Ricard a changé l’intégralité de son itinéraire. Ils ne nous ont même pas expliqué pourquoi il était annulé. Mais j’ai réservé un nouvel hôtel. J’ai dû repousser quelques plans , se souvient-il.

À la date fatidique, Flair Airlines annonce que l’avion en direction de Vancouver n’est pas encore revenu de sa première destination . Résultat : M. Ricard, à l’instar des autres passagers, a dû patienter pendant trois heures.

Le lendemain, très remonté, il a envoyé un courriel à la compagnie pour réclamer une compensation financière.

Ma motivation c’était de ravoir mon argent. Je voulais qu’il prenne leur responsabilité , dit-il.

Flair Airlines lui répond qu’il y a une longue file d’attente , mais que sa demande sera traitée le plus rapidement possible .

Or, le jour de son retour à Ottawa, rebelote, l’avion avait à nouveau trois heures de retard et la compagnie aérienne a fourni des explications boiteuses, raconte M. Ricard.

Lorsqu’on est pris dans un aéroport, on a des dépenses imprévues et je suis un étudiant, je n’ai pas beaucoup d’argent , continue-t-il.

Trois semaines plus tard, Flair Airlines lui annonce qu’il va recevoir un remboursement de 250 $. Pourtant, la matérialisation du financement s'éternise.

Je n’ai rien reçu encore. J’appelle toutes les semaines et on me dit que ça ne sera pas long. Qu’ils vont envoyer mon dossier dans un autre département et que je vais recevoir mon remboursement.

Indigné, M. Ricard a déposé une plainte auprès de l’ OTC . Dans un courriel automatisé, l’Office lui informe que son dossier est le 23 000e sur la liste d’attente.

Pas un cas isolé

M. Ricard est loin d'être le seul dans une telle situation. Au Canada, il y a plus de 30 000 personnes qui attendent un dédommagement de la part d'une compagnie aérienne pour un retard excessif ou pour l’annulation de leur vol.

Selon l' OTC , le nombre de plaintes pour l'année financière en cours a augmenté de 250 %, par rapport à l'année passée. Ce qui allonge encore plus les délais de traitement de chaque plainte. À ce jour, il faut compter plus de 18 mois d'attente.

Certains spécialistes craignent, de ce fait, que cette situation encourage les mauvaises pratiques de la part des transporteurs. Car, plus les démarches sont fastidieuses, moins les voyageurs demandent un dédommagement.

Ceux qui vont plus loin [dans la plainte] se frappent de longs délais de l’ OTC . On semble voir qu'il y a beaucoup de refus ou on va inclure des situations ou des clauses qui permettent de ne pas payer d' indemnisations.[...] C’est avantageux monétairement pour les transporteurs.[...] Et ça incite à ce mauvais comportement-là , explique Jacob Charbonneau, fondateur de l’entreprise Vol en retard.

Jacob Charbonneau, fondateur de l'entreprise Vol en retard. Photo : Radio-Canada

Tout en reconnaissant que ces délais sont inacceptables, le gouvernement assure faire son possible pour améliorer le traitement des demandes.

Le gouvernement s'engage à fournir toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette situation sans précédent , affirme le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

D’ailleurs M. Alghabra rappelle que l’ OTC a reçu récemment une enveloppe supplémentaire de 11 millions de dollars et que le gouvernement va s’assurer que les droits des passagers soient respectés .

Le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, en conférence de presse, le 28 novembre 2022 Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Dans son dernier rapport trimestriel, l’ OTC affirme que ce financement, temporaire et limité, a permis à l'Office de maintenir sa capacité de traitement existante.

Pourtant, la réaction du gouvernement n'apaise pas Christian Ricard.

Je me sens abandonné par le gouvernement. On a des organismes qui doivent s’assurer que nos droits sont bien garantis. On dirait que nos droits sont mis de côté , conclut-il.

Avec les informations de Nelly Alberola et de Gabriel Le Marquant Perreault