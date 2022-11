La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques racontée dans une série documentaire

L’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport nord-américain sera portée à l’écran dès mardi sur la plateforme Vrai. La série documentaire Canadiens Nordique – La rivalité revisite l’effervescence qui a caractérisé les matchs de hockey entre les équipes de Montréal et de Québec pendant près de deux décennies.

L’émission, divisée en huit épisodes d’une heure, est ponctuée d’archives, d’extraits de matchs, de témoignages de joueurs, d'entraîneurs, de personnalités des médias et de fans ayant vécu cette période historique. Les anciens maires de Montréal et de Québec Denis Coderre et Régis Labeaume se sont aussi prêtés au jeu.

Tous, de ceux qui ont vécu cette page marquante de notre passé à ceux qui ont encore à la découvrir, se sentiront concernés par cette histoire de rivalité entre deux villes, deux peuples, deux équipes , a déclaré Nadège Pouyez, directrice générale stratégie, contenus originaux et convergence chez Québecor Contenu.

Bagarres, médias survoltés, victoires miraculeuses, départs crève-cœur, la série raconte un récit qui dépasse les frontières du sport pour illustrer les réalités économique, sociale et politique qui ont été influencées par cette dynamique.

Canadiens Nordique – La rivalité est scénarisée par Mathias Brunet et Réjean Tremblay, deux journalistes habitués des arénas et de l’univers du hockey. Elle est produite par Fair-Play en collaboration avec Québecor Contenu.