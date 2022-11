Bernard Savoie gagne Île-de-Lamèque, Kassim Doumbia élu à Shippagan

La Péninsule acadienne compte de nouveaux maires lundi soir, à la suite des élections municipales. Bernard Savoie remporte Île-de-Lamèque après une chaude lutte, Kassim Doumbia garde sa place à Shippagan et Joseph Lanteigne remporte Rivière-du-Nord. Denis Landry et Bernard Thériault ont pour leur part été élus par acclamation à Hautes-Terres et Caraquet.