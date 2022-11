Le directeur général de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, démissionne

Dans un mémo adressé aux employés de la ville, M. Kanellakos a reconnu qu'il y aurait des spéculations sur le moment choisi pour annoncer son départ.

Cette décision m'appartient et n'appartient qu'à moi , a-t-il écrit. Personne ne m'a demandé de partir. J'ai toujours cru profondément à la responsabilité des dirigeants. En tant que directeur général, je suis redevable en dernier ressort de la performance de l'organisation. J'ai toujours profondément cru que mon rôle est d'assurer vos arrières et qu'il est de mon devoir d'accepter la responsabilité ultime de nos performances.

La Ville ne dispose pas d'une copie préliminaire du rapport, mais M. Kanellakos a déclaré que, d'après les questions posées par les avocats de la commission, il pense que le rapport sera critique à l'égard de la Ville d'Ottawa et de son personnel .

Malgré cela, je sais que le personnel de la Ville a fait de son mieux dans des circonstances très difficiles pour s'assurer que le système de train léger répondrait à toutes nos attentes , a-t-il conclu dans son message.

Nomination d'une directrice générale par intérim

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a tenu à remercier Steve Kanellakos « pour ses 38 années de service pour les résidentes et résidents d'Ottawa ».

À titre d’administrateur en chef du conseil, il gérait un budget de fonctionnement de 3,76 milliards de dollars et dirigeait l’organisation dans la prestation de services qui englobent plus d’une centaine de secteurs d’activité distincts, 10 directions générales et 17 000 membres du personnel , peut-on lire dans la déclaration écrite envoyée par son bureau, lundi.

Le nouveau maire d'Ottawa en a profité pour annoncer la nomination de Wendy Stephanson au poste de directrice municipale par intérim.

J’ai bien hâte de travailler avec elle et avec l’équipe de la haute direction dans les jours et les mois à venir , poursuit M. Sutcliffe.

Une motion en ce sens devra être présentée mercredi au conseil municipal pour entériner la nomination.

Avec les informations de Joanne Chianello, CBC News