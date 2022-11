Une formation sur le démarrage d’entreprise lancée à Alma

La Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) et l’École des entrepreneurs du Québec lancent conjointement le programme FOCUS qui a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise.

La formation de huit semaines vise à amener les participants à élaborer leurs stratégies de croissance, de mise en marché, de finances et de communications.

Le campus du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l’École des entrepreneurs du Québec est situé à Alma.

L’enseignement sera diffusé de diverses façons, entre autres par des rencontres hebdomadaires, par des capsules formatives ainsi que par l’accès à un logiciel de prévisions financières.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Jusqu’ici, le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est disposait principalement de services d’accompagnement en prédémarrage et de support au développement des entreprises. L’ajout du programme FOCUS permet donc d’assurer un continuum de services adaptés aux propriétaires d’entreprise en démarrage et de les accompagner dans la première phase de vie de leur entreprise, qui est souvent déterminante , a commenté par voie de communiqué la mairesse d’Alma et présidente de la CIDAL , Sylvie Beaumont.

La première cohorte a débuté la semaine dernière et est composée de huit entreprises.