Arrestation à Montmagny pour agressions sexuelles

Les policiers de la MRC de Montmagny ont procédé à l’arrestation de Florian Bitoun le 25 novembre. L’homme de 23 ans est accusé d'agression sexuelle et d'agression sexuelle armée.

Selon l'enquête de la Sûreté du Québec, les deux victimes sont des étudiantes du Cégep de La Pocatière au campus de Montmagny. Les événements seraient survenus en mai et en novembre 2022.

Le porte-parole Claude Doiron indique que Florian Bitoun aurait pu faire d’autres victimes.

Étant donné son modus operandi, on ne peut pas écarter la possibilité que d'autres personnes auraient pu avoir été abordées par cet individu-là. Et si c'est le cas, on invite les gens à communiquer avec nous à la Sûreté du Québec, parce qu'il faut dénoncer cet individu-là , ajoute-t-il.

Le Cégep de La Pocatière indique qu’il collabore avec les autorités et s’assure de suivre la situation de très près. Il ajoute également que des services sont déjà en place pour aider les étudiants.

Florian Bitoun a comparu vendredi dernier. Il est demeuré détenu et devrait revenir à la cour lundi.

Toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.

Avec la collaboration d'Audrey Paris et d'Alexandra Duval