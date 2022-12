De plus en plus d’Africains viennent vivre en Alberta

Le nombre d’Africains qui s'installent en Alberta constitue une part de plus en plus importante de la population provinciale, selon le recensement de 2021 publié par Statistique Canada.

L'agence précise qu'entre 2016 et 2021, 34 325 personnes en provenance d’Afrique se sont installées en Alberta. Elles étaient 15 695 à s'établir à Calgary et 14 060 à s'installer à Edmonton.

Parmi ces nouveaux arrivants, 2165 étaient francophones.

Le Nigéria en tête

Avec 9840 nouveaux arrivants nigérians, ce groupe démographique est celui qui compte le plus de migrants des communautés africaines.

Le Nigéria se trouve au troisième rang, après les Philippines et l’Inde, dans la liste des principaux pays de naissance des immigrants qui se sont installés en Alberta entre 2016 et 2021.

Selon Clare Jagunna, directrice de l’organisme Hands Lifting Hearts, l'augmentation du nombre de Nigérians qui s'installent en Alberta crée une communauté de soutien qui contribue au succès de leur établissement.

Les données montrent également que 5115 nouveaux arrivants provenaient de l’Érythrée, 3960 de l’Éthiopie, 1960 de Somalie et 1950 de la République d’Afrique du Sud.

Développer une communauté

À Calgary, l’organisme Calgary African Community Collective rassemble les immigrants africains et leur offre du soutien et des services.

Son directeur général, Farah Ali, note que de plus en plus de gens se joignent aux événements et rassemblements du groupe chaque année. Selon lui, avoir un réseau les aide à faire face aux défis tels que s’adapter à une nouvelle vie, le choc culturel du déménagement, le racisme, la hausse du coût de la vie et les problèmes de santé mentale.

Lorsque vous avez des personnes de votre propre communauté qui ont vécu ce que vous êtes sur le point de vivre qui vous guide, vous vous installez plus rapidement , renchérit Charles Odame Ankrah, membre du conseil d'administration du Calgary African Community Collective.

Il ajoute qu’avec le nombre d'entreprises qui augmente, cela aide les nouveaux arrivants à se sentir plus connectés à leur pays d’origine.

« Maintenant, il y a beaucoup de restaurants et de magasins africains, alors quand vous venez ici, ça ne vous manque pas comme il y a 30 ans. Les temps changent, et l'on voit maintenant un peu d'Afrique partout où l'on va dans la ville. » — Une citation de Charles Odame Ankrah, Calgary African Community Collective

Beaucoup de succès grâce à leur éducation

Clare Jagunna croit que le haut niveau d’éducation et la maîtrise de l’anglais des migrants nigérians les aident également à bien s’installer. Elle précise que l'anglais est la langue la plus commune au Nigéria.

Les Nigérians ont généralement beaucoup de succès grâce à leur éducation , dit-elle. Toute personne qui sort du Nigéria est éduquée et prête à apprendre.

Beaucoup de nouveaux immigrants s'installent [à Calgary] et en un an ils ont un emploi à temps plein et envisagent d'acheter une propriété , ajoute Farah Ali.

Clare Jagunna souhaiterait que davantage de Nigérians occupent des postes de pouvoir en Alberta, tant dans les affaires qu’en politique.

Nous voulons que nos voix soient entendues maintenant, et les gens essaient autant que possible de devenir des leaders dans leurs propres domaines , souligne la Nigériane d’origine.

« Nous ne sommes pas encore très représentés par rapport à d'autres minorités ethniques, donc je pense que nous devons améliorer cela. Ce serait bénéfique pour la communauté noire. » — Une citation de Farah Ali, directeur général, Calgary African Community Collective

Farah Ali est du même avis : J'ai hâte de voir une communauté mieux représentée, notamment en politique.

Avec les informations de Dan McGarvey