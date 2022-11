Une collection en ligne pour préserver les sons des appareils voués à disparaître

Lancé lundi, son site a été mis sur pied par Cities and Memory, une plateforme collaborative fondée par un ingénieur de son britannique et alimentée par plus de 1000 artistes qui créent une carte avec des sons provenant des quatre coins de la planète.

La nouvelle collection Obsolete Sounds inclut des enregistrements audio d’appareils électroniques comme des lecteurs VHS, de vieilles consoles de jeux vidéo et d’anciens modems, mais aussi des génériques de jeux vidéo comme Super Mario Bros. ou Pac-Man.

On y trouve également toutes sortes de sons qui risquent de disparaître de notre paysage auditif, allant du bruit de glaciers qui fondent à celui d’un vieux séchoir à cheveux électrique.

Les sons du monde changent plus rapidement qu’à toute autre période de l’histoire humaine et la durée de vie des sons est également plus courte que jamais , peut-on lire sur le site web d’Obsolete Sounds.

L'initiative ne documente pas seulement les bruits qui nous manquent et qui rappellent des souvenirs, mais met aussi en lumière les sons que nous risquons de perdre.

Tous les enregistrements sont accompagnés d’une réinterprétation réalisée par des artistes sonores ainsi que des musiciens et musiciennes. Un album regroupant certaines pièces qui en sont tirées a d’ailleurs été lancé  (Nouvelle fenêtre) .

Obsolete Sounds est une collection accessible sans frais en ligne  (Nouvelle fenêtre) .