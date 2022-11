Un manque de nourriture culturellement adaptée à la banque alimentaire de Surrey

La banque alimentaire de Surrey, en Colombie-Britannique, recherche des dons de produits adaptés aux diverses religions, comme la viande halal, en raison d'une augmentation de la demande pour ce type de nourriture depuis six mois.

Vijay Naidu, le responsable des communications de la banque alimentaire, dit qu'ils aident environ 13 000 maisonnnées par mois et que 80 % de celles-ci sont musulmanes.

Nous aimerions leur fournir la nourriture qu'ils veulent », note-t-il. « Pour qu'ils soient plus heureux, plus à l'aise. Le but de leur donner de la nourriture adaptée à leur religion est justement pour qu'ils se sentent bienvenus.

Vijay Naidu explique que le budget de la banque alimentaire lui permet d'acheter 3000 unités de viande halal par mois à plein prix, alors qu'environ 10 000 ménages en auraient besoin.

Il souligne que lorsque leurs réserves sont épuisées, les familles se replient sur des substituts comme les pois chiches pour leurs besoins en protéines.

La banque alimentaire tente d'obtenir plus de dons de ces types de nourritures des grandes épiceries et des rabais auprès des agriculteurs et des boucheries qui produisent de la viande halal, explique Vijay Naidu, qui ajoute qu'ils n'ont pas eu de succès jusqu'à présent.

C'est difficile parce que tous les prix ont augmenté, mais on garde espoir.

Amer Albirkdar est arrivé de Syrie en 2020, et depuis, il fait appel aux services de la banque alimentaire de Surrey une fois par semaine pour lui, sa femme et leurs deux enfants. Il y a un an, quand nous venions ici, la moitié de la nourriture n'était pas adaptée à notre alimentation , dit-il.

L'an dernier, la banque alimentaire a sondé ses clients pour avoir une meilleure idée de leurs besoins. Depuis, M. Albirkdar dit qu'il y trouve plus d'aliments adaptés à sa culture et à sa religion musulmane. « L'aide que nous obtenons de la banque alimentaire me donne le temps d'étudier », dit Amer Albirkda qui veut obtenir une certification comme thérapeute.

Quand ses stocks sont épuisés, Vijay Naidu envoie ses clients à la banque alimentaire musulmane qui n'offre que des produits halal et sans porc. Le chef de la direction de cette organisation, Azim Dahya, affirme qu'il reçoivent de 500 à 1000 clients de plus par mois. Une clientèle qui comprend, entre autres, des réfugiés.

Il ajoute que la nourriture adaptée à leurs besoins les aide à s'intégrer. Quand ils viennent ici, ils se sentent les bienvenus, ils se sentent chez eux.

M. Dahya souligne que les familles qui font appel à leurs services sont aussi mises en contact avec des travailleurs sociaux qui parlent leur langue. La nourriture permet de construire de bons rapports », note-t-il. « Une fois cette relation établie, nous pouvons les aider à parcourir le chemin nécessaire pour atteindre l'autosuffisance.

Avec les informations de Peggy Lam