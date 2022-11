Danielle Smith fait marche arrière sur la protection des droits des non-vaccinés

Le Parti conservateur uni (PCU) de l’Alberta ne déposera pas de projet de loi cet automne pour protéger les droits de personnes non vaccinées contre la COVID-19. Cette mesure promise par Danielle Smith ne figure pas au programme législatif présenté par le leader parlementaire du gouvernement, Joseph Schow.

Ce dernier a été questionné à plusieurs reprises au sujet de cette absence, mais il a renvoyé la question à la première ministre.

Nous avons discuté en détail avec le Cabinet et le caucus des priorités de la population abertaine et il est clair que ce sont le coût de la vie, la santé et la défense de l’Alberta contre Ottawa. Les projets de loi qui seront déposés durant cette session vont s’attaquer à ces questions , s’est-il contenté de répondre.

Pendant la course à la succession de Jason, la cheffe du PCU avait promis de modifier la loi albertaine sur les droits de la personne afin d’empêcher notamment les personnes non vaccinées de se voir refuser l’accès à un emploi ou à un lieu d’enseignement.

Elle a précisé plus tard que ces protections ne concernaient que la vaccination contre la COVID-19.

Joseph Schow a donné la même réponse lorsqu’on lui a demandé si un projet de loi en ce sens pourrait être présenté en 2023.

La première session depuis l’élection de Danielle Smith à la tête du Parti conservateur uni au poste de première ministre débutera mardi avec la lecture du discours du Trône et le dépôt du projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta, récemment rebaptisé, projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni.

Le gouvernement conservateur va également déposer un projet de loi contenant les mesures de lutte contre l’inflation présentée par Danielle Smith la semaine dernière.

Joseph Schow n'a pas précisé si un projet de loi en ce sens pourrait être présenté en 2023. Photo : Radio-Canada

Joseph Schow a ajouté que la PCU présenterait aussi un projet de modification à la Loi sur la police pour accroître l'obligation de rendre des comptes de la part des forces policières et un autre pour faciliter l’accès à la justice.

Il précise que ces changements n’ont pas de lien avec la création éventuelle d’un corps de police provinciale.

La province va également remplir un de ses engagements contenus dans l’entente avec l’Association médicale de l’Alberta, qui prévoit notamment de révoquer l’article de loi permettant à l’Alberta de déchirer l’entente-cadre avec les médecins.