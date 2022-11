Le nombre de surdoses mortelles demeure élevé dans le Nord ontarien

Par exemple, à Thunder Bay, il y a eu 127 surdoses mortelles, confirmées ou présumées, entre juillet 2021 et juin 2022.

Cela représente un taux d'environ 80 surdoses mortelles par 100 000 habitants, soit quatre fois la moyenne ontarienne.

Nombre de surdoses mortelles dans le Nord de l’Ontario Nombre de surdoses mortelles dans le Nord de l’Ontario Bureau de santé publique Juillet 2020 à juin 2021 Juillet 2021 à juin 2022 Algoma 47 57 North Bay-Parry Sound 50 55 Nord-Ouest 20 34 Porcupine 48 32 Sudbury et districts 115 103 Thunder Bay 94 127 Timiskaming 8 7 Total pour le Nord de l'Ontario 382 415

Les autorités sanitaires avaient recensé 94 décès par surdoses d'opioïdes dans le district de Thunder Bay pour la période entre juillet 2020 et juin 2021.

La tendance récente dans le district de Thunder Bay a été plutôt à la baisse entre octobre 2021 et juin 2022, après un sommet de 22 surdoses mortelles en septembre 2021.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 2018 et 2019, il y avait en moyenne moins de quatre surdoses mortelles par mois dans la région de Thunder Bay.

Dans le Grand Sudbury, le printemps 2022 a vu une diminution marquée comparativement à l’hiver qui a précédé.

Il y a eu 35 surdoses mortelles sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts entre janvier et mars et 21 entre avril et juin.

Des pas dans la bonne direction

Roland Dutrisac, infirmier hygiéniste en santé mentale et dépendance pour Santé publique Sudbury et district, espère que la tendance observée au printemps se poursuivra.

Il croit que la levée des restrictions sanitaires et l’augmentation de l’accès aux services pour les toxicomanes a contribué à faire diminuer le nombre de décès.

Cynthia Olsen, la directrice de la stratégie antidrogue de Thunder Bay, croit aussi que l’assouplissement des mesures sanitaires a pu avoir un effet positif sur les habitudes de consommation. Les organismes qui offrent des services de proximité sont complètement de retour.

Elle ajoute que la distanciation sociale, pour prévenir la transmission de la COVID-19, a eu un effet négatif sur les personnes qui consomment des drogues, car ils courent plus de risque en étant seuls.

M. Dutrisac souligne l’ouverture récente du centre temporaire de consommation supervisée de Sudbury.

C’est un service que nous avons ici et qui peut aider à faire baisser le nombre de décès reliés à l'empoisonnement par opioïdes.

Le centre comprend notamment des isoloirs où les usagers peuvent s'installer. Photo : Radio-Canada / Sarah MacMillan

Karla Ghartey est étudiante au doctorat en santé publique à l’Université de Toronto et cofondatrice de la Société temporaire de prévention des surdoses de Sudbury.

Elle note que plusieurs autres initiatives ont été lancées dernièrement ou sont en développement, dont l’ajout de lits à North Bay pour le traitement des dépendances.

« Ce sont des pas dans la bonne direction. Mais nous sommes toujours dans une crise sanitaire. » — Une citation de Karla Ghartey, étudiante au doctorat en santé publique à l’Université de Toronto

La question qu’on doit se poser c’est "pourquoi?" , affirme-t-elle. Pourquoi les chiffres augmentent ou diminuent-ils ? C’est une question centrale pour bien comprendre ce qui se passe.

Mme Ghartey, qui est aussi professeure en soins infirmiers au Collège Cambrian, affirme qu’il y a toujours une crise concernant la contamination des drogues qui circulent dans la province.

Nous continuons de militer pour un approvisionnement de drogues plus sûres. Les gens ne savent pas ce que les drogues qu’ils achètent contiennent.

Il faut mieux comprendre selon Karla Ghartey ce qui mène les consommateurs à utiliser des drogues même s’ils sont conscients des risques, et s’attaquer aux problèmes sous-jacents à la toxicomanie.

Karla Ghartey milite pour plus de services pour les personnes qui vivent avec une dépendance. Photo : CBC / Karla Ghartey

Elle dit que les problèmes d’accessibilité au logement et l’inflation peuvent aussi avoir une influence sur la crise des opioïdes.

À Thunder Bay, Cynthia Olsen abonde dans le même sens, et ajoute que la prévention est essentielle.

Les experts interrogés prônent une approche axée sur la réduction des méfaits des drogues, en collaboration avec les personnes qui les utilisent, plutôt qu’une attitude répressive.

La guerre contre les drogues ne fonctionne pas , a déclaré Mme Ghartey.

Roland Dutrisac ajoute pour sa part qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui consomment des opioïdes. Les mots et les gestes ont un grand impact. [...] C'est important de démontrer de la compassion.

Avec les informations de Bienvenu Senga