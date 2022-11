Sugar Sammy de retour au Québec avec You’re Gonna Rire 2 

Après Paris, la Nouvelle-France , peut-on lire sur un panneau publicitaire de Sugar Sammy reproduit dans un communiqué; une référence à son rôle de plus en plus important de l’autre côté de l’Atlantique. L’humoriste est devenu dans les dernières années une véritable vedette en France, sa popularité décuplée par son rôle de juge (impitoyable) à l’émission La France a un incroyable talent depuis 2018.

Dans son nouveau spectacle bilingue, l’humoriste au verbe cinglant abordera une fois de plus les divisions culturelles et les questions sociopolitiques. Dès le 5 mai, l’humoriste se produira à 17 reprises dans la province, à raison de deux fois par soir. En plus de Montréal, il sera de passage à Québec, à Gatineau et en Estrie. Cette tournée québécoise sera précédée d’une tournée ailleurs au Canada, des Maritimes à la Colombie-Britannique, avec son nouveau spectacle anglophone.

Sugar Sammy a présenté plus de 1900 spectacles dans 32 pays, en anglais, français, hindi et punjabi. Son spectacle bilingue You’re Gonna Rire, dans lequel il passe de l’anglais au français, a fait salle comble au Québec. Il a aussi présenté pendant la même période un spectacle 100 % en français, intitulé En Français, svp!

Les billets pour la tournée québécoise de Sugar Sammy seront mis en vente le 30 novembre sur son site  (Nouvelle fenêtre) . La première se tiendra le 5 mai 2023 au Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM.