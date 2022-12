Les 10 histoires les plus insolites de l’année en Ontario

1- Elle fait un test ADN et se découvre quatre sœurs

Carlie McMaster, de Brantford, voulait en savoir plus sur les prédispositions aux maladies dans sa famille grâce à un test ADN . Elle en a découvert bien plus, car ses informations génétiques sont liées à celles de quatre autres femmes qui ont grandi ailleurs en Amérique du Nord.

Carlie McMaster, à gauche, de Brantford, en Ontario, et Rylee Hall, qui vit aux États-Unis, ont appris grâce à des tests ADN qu'elles ont le même père biologique. Photo : Photo soumise par Carlie McMaster

2- Doug Ford avale une abeille en pleine conférence de presse

L'imprévu est toujours possible pendant les conférences de presse. Alors que Doug Ford répondait aux questions des journalistes l'été dernier, une abeille est malencontreusement entrée dans la bouche du premier ministre de l'Ontario qui, surpris, a avalé l'insecte.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a créé tout un émoi lorsqu’une abeille est entrée dans sa bouche lors d'une conférence de presse. Photo : Radio-Canada

3- Une mère de 98 ans et sa fille de 80 ans se rencontrent pour la première fois

L'Autrichienne Gerda Cole a fui les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pendant son parcours, cette dame qui habite maintenant Toronto a été contrainte d'abandonner sa fille par manque de ressources. Les deux femmes se sont retrouvées 80 ans plus tard.

La Torontoise Gerda Cole a finalement rencontré sa fille qu’elle avait dû confier en adoption pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Mark Bochsler

4- Un travailleur suspendu à des dizaines de mètres au-dessus de Toronto

Un ouvrier a eu la frayeur de sa vie lorsqu'il s'est retrouvé suspendu à un câble sur un chantier de construction au centre-ville de Toronto. La scène, impressionnante, a été diffusée sur les réseaux sociaux.

L'homme était suspendu par les bras à un câble relié à une charge manipulée par une grue. Photo : capture d'écran

5- La maison et le mode de vie alternatif d’une famille menacés faute de permis de construire

Les Murph’Ariens ont construit leur maison en torchis et y vivent de manière autosuffisante au nord de Toronto. Cependant, plus d’une décennie plus tard, ce rêve risque de partir en fumée pour une histoire de permis de construction.

La famille Murph'Ariens a construit sa demeure de ses propres mains. La maison pourrait cependant être détruite parce que le couple n'a jamais obtenu de permis de construction. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

6- Deux aventuriers ont visité les extrémités de l’Ontario aux quatre points cardinaux

Bill Steer et Brian Emblin se sont mis en tête d'atteindre les extrémités les plus au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de l'Ontario. Ce périple leur a réservé toute une série d'aventures.

Afin d'atteindre leur objectif, Brian et Bill ont traversé une douzaine de petits estuaires en VTT. Photo : Avec la permission de Brian Emblin

7- Des champignons magiques retrouvés dans une géocache

Des amateurs de chasses au trésor utilisent des cachettes balisées par GPS qu'il faut ensuite retrouver. Cependant, dans une de ces cachettes, située dans le parc provincial de Potholes, c'est un sachet de champignons hallucinogènes qui a été placé.

Ce sac a été retrouvé dans le parc provincial de Potholes, dans le Nord-Est de l'Ontario. Photo : Police provinciale de l'Ontario

8- Il vole une guitare en la glissant dans son pantalon

En janvier dernier, la police de York a fait appel au public pour retrouver un homme suspecté d'avoir enfoui une guitare électrique de collection dans ses vêtements. Les forces de l'ordre ont diffusé les images de vidéosurveillance du magasin d'instruments de musique victime du vol.

Le suspect portait des vêtements amples qui lui ont permis de dissimuler l'instrument. Photo : YouTube/OfficialYRP

9- Halloween ou non, certains se costument toute l’année

Certains Canadiens n’attendent ni l'Halloween ni d’autres activités spéciales pour se déguiser. Pour eux, entrer dans la peau de différents personnages, peu importe l’endroit ou le temps de l’année, est une façon d’exister.

Angel Scott gagne aussi sa vie en confectionnant des déguisements. Photo : Angel Scott

10- Un lac se vide pendant la nuit

Le lac Boulevard, à Thunder Bay, s'est vidé en grande partie en quelques heures seulement au mois de juin dernier. Le barrage qui le forme avait été ouvert pour une cause qui a fait l'objet d'une enquête de la part de la Ville de Thunder Bay.