Ritu Khullar, juge en chef de l’Alberta et des cours d’appel des T.N.-O et du Nunavut

Cette nomination fait suite au départ à la retraite de Catherine A. Fraser, la première femme à avoir occupé ce poste dans une province canadienne.

Le rôle de Ritu Khullar sera entre autres d'administrer les tribunaux albertains. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau souhaite à l’honorable Ritu Khullar beaucoup de succès dans son nouveau rôle .

De plus, Ritu Khullar est devenue automatiquement membre du Conseil canadien de la magistrature, dont la mission est d'améliorer la qualité des services judiciaires des cours supérieures du Canada.

Ritu Khullar a commencé sa carrière d'avocate dans les années 90. Elle gérait surtout des cas relatifs aux droits du travail, de la vie privée, de la personne et constitutionnels.

Elle a commencé sa carrière de magistrate il y a cinq ans. En 2017, elle a été nommée juge de la Cour du Banc de la Reine avant de devenir juge de la Cour d’appel de l'Alberta un an plus tard.

Sur le site Internet de l'Association du barreau canadien, elle avait expliqué lors d'un entretien qu'une expérience diversifiée en droit prépare bien les juristes à entrer dans la magistrature.

« Pour être juge, il faut puiser dans tout ce qui nous entoure, et ne pas se fier seulement à l’intelligence et à la compréhension du droit, mais aussi à la compréhension des gens et de la vie. »