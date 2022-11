Legacy Christian Academy : l’Église unie de la Saskatchewan prône la responsabilisation

Les dirigeants de l'Église unie de la Saskatchewan ont publié une lettre ouverte, vendredi, demandant aux responsables de la Legacy Christian Academy et de la Mile Two Church de Saskatoon de « cesser de nier et de minimiser » les allégations d'abus généralisés portées par d'anciens élèves de l'établissement.

Nous demandons maintenant à la Mile Two Church d'assumer la responsabilité des préjudices que la Legacy Christian Academy a causés en son nom , peut-on lire dans la lettre ouverte publiée sur le site Web du Living Skies Regional Council, qui représente l'Église unie de la Saskatchewan.

Ainsi, la lettre de l'Église unie nie les propos tenus par le pasteur Brien Johnson dans un sermon, rapportés par CBC.

Certaines des histoires sont vraies. Je pense que certaines sont exagérées. D'autres encore, je ne sais pas si elles sont vraies ou non. Nous devons avoir confiance que la vérité va éclater au grand jour et nous en voulons , avait déclaré le pasteur Brien Johnson dans le sermon.

La lettre indique que les dirigeants de la Mile Two Chuch de Saskatoon doivent se demander s'ils créent un environnement de méfiance ou de peur qui empêche la vérité d'être entendue et acceptée .

Nous leur demandons de veiller à ce que leurs paroles et leurs actions ne perpétuent pas un environnement dangereux pour tout autre survivant de la Legacy Christian Academy , peut-on lire dans la lettre.

Jordan Cantwell, l'une des membres du Conseil régional de Living Skies, a exhorté les dirigeants de la Mile Two Church et de la LCA à prendre des mesures positives.

S'il vous plaît, prenez la responsabilité de ce qui s'est passé sous votre surveillance et faites rapidement le travail de guérison, de réparation et de réconciliation qui doit avoir lieu , a déclaré Jordan Cantwell.

Les dirigeants de l'Église unie de la Saskatchewan affirment également leur soutien aux victimes présumées.

Plus de 50 anciens élèves de la Legacy Christian Academy et membres de la Mile Two Chuch de Saskatoon se sont manifestés cet été, affirmant qu'ils avaient été victimes de privations et de violences généralisées, notamment de violences sexuelles, physiques et psychologiques, d'isolement et d'exorcismes homophobes, entre 1995 et 2010.

Sympathie à l'une des victimes présumées

Caitlin Erickson, l’une des victimes présumées, a été victime de vandalisme il y a deux semaines, alors que sa maison a été fortement endommagée par un incendie criminel. Aucune arrestation n'a été annoncée.

CBC/Radio-Canada a contacté les responsables de la Mile Two Church et de la Legacy Christian Academy concernant cette situation.

Dans une déclaration envoyée à CBC vendredi, les dirigeants de l'église Two Mile Church affirment avoir été bouleversés d'apprendre les menaces et le vandalisme dont Caitlin Erickson a été victime. L'Église n'approuve ni tolère ces actions.

Avec les informations de Jason Warick