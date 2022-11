L’Université Laurentienne termine sa restructuration deux jours plus tôt que prévu

L'Université Laurentienne annonce qu'elle a conclu sa restructuration financière et n'est plus tenue de se placer à l'abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) deux jours plus tôt que prévu

Bien qu’il reste beaucoup de travail ardu à accomplir et des plaies à guérir, nous émergeons aujourd’hui plus robuste grâce à des protections qui nous assurent un avenir durable plus transparent et englobant , affirme le président du Conseil des gouverneurs, Jeff Bangs, par communiqué.

L'établissement avait jusqu'au 30 novembre pour finaliser sa sortie de la LACC . L'Université avait soumis en septembre son plan visant à régler sa lourde dette envers ses créanciers.

Ce dernier a été approuvé à 87 % par les créanciers et entériné quelques semaines plus tard.

La restructuration de notre gouvernance, l’amélioration de notre fonctionnement et l’observation des recommandations de la vérificatrice générale nous garderont sur la bonne voie, mais surtout, nous devons nous engager à faire preuve de respect à l’égard de toutes les parties prenantes de l’Université en prenant les décisions clés touchant l’avenir , poursuit-il.

Dans le même communiqué, la rectrice et vice-chancelière intérimaire de la Laurentienne, Tammy Eger, dit espérer inspirer à nouveau la fierté en la Laurentienne et regagner la confiance [de] nombreux intervenants et de la communauté du Grand Sudbury.

« Nous y parviendrons par nos actions dans les mois et années à venir en formulant notre plan stratégique et poursuivant la transformation organisationnelle. » — Une citation de Tammy Eger, rectrice et vice-chancelière intérimaire de l'Université Laurentienne

L'Université se dit prête à entreprendre le processus de développement du prochain plan stratégique et mettre en œuvre les recommandations touchant le fonctionnement et la gouvernance.

Ce processus comprendra la consultation de plusieurs groupes, dont les étudiants et leurs parents, le corps professoral, le personnel, les groupes francophones et autochtones, les diplômés, les donateurs, les partenaires syndicaux et gouvernementaux et la communauté du Grand Sudbury.

Nous avons du travail à faire pour transformer notre établissement, mais le chemin à parcourir est clairement tracé , croit la rectrice.

Plus de détails à venir