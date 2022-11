Lou-Adriane Cassidy sacrée artiste de l’année au GAMIQ

L’autrice-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy a triomphé dimanche soir au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ), se méritant le trophée de l’artiste de l’année. Lydia Képinski et P’tit Béliveau, qui étaient en lice pour la même distinction, ont finalement mis la main sur deux prix chacun pour leur musique et leurs vidéoclips.

La cérémonie, qui s’est déroulée au théâtre Plaza, à Montréal, a aussi réservé une place de choix à l’un des piliers de la musique indépendante au Québec : le guitariste et compositeur René Lucien, connu pour son album Le trésor de la langue (1989), a été récompensé du prix Lucien Hommage.

Au cours de la soirée, le trophée de la Révélation de l’année a été remis à Tamara Weber et son folk de route, qui reviennent tout juste d’une tournée européenne. Le prix Espoir 2023 est allé au duo minimaliste Bibi Club, formé d’Adèle Trottier-Rivard et de Nicolas Basque.

Parmi les autres artistes s’étant distingués au GAMIQ, on compte notamment Gros Mené pour l’album rock (Pax et Bonum), Choses Sauvages pour l’album indie rock (Choses Sauvages II), Mon Doux Saigneur pour l’album folk (Fleur de l'âge), et Naya Ali pour l’album rap/hip-hop (Godspeed: Elevated).

Avec la distinction de l’artiste de l’année, Lou-Adriane Cassidy a pour sa part été récompensée tant pour son album Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir (2021) que pour ses impressionnantes apparitions sur scène cette année.

Montréal déteste-t-elle vraiment Lydia Képinski? L’artiste a fait mentir l’une des chansons maîtresses de son plus récent album, Depuis, en décrochant le prix du vidéoclip BB (Big business, ou à grand déploiement, en français) de la chanson MTL me déteste. Son opus s’est également mérité le prix Lucien de l’album pop.

L’univers éclaté de P’tit Béliveau a été récompensé sous la forme de deux trophées pour les vidéoclips de RRSP/Grosse pièce (catégorie Animation+) et de J’feel comme un alien (catégorie WTF).

