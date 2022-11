Metallica annonce un nouvel album et deux concerts au stade olympique 

Ces deux spectacles s’inscrivent dans une tournée mondiale qui mènera la bande de James Hetfield d’Amsterdam à Mexico City en passant par Munich, Varsovie et Madrid, entre autres. Les groupes Pantera et Mammoth WVH assureront la première partie du concert du 11 août, alors que Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills en feront autant le surlendemain.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Metallica a déjà joué au stade olympique, il y a 30 ans, un concert qui relève encore à ce jour presque du mythe. Lors de cette fameuse soirée du 8 août 1992, la foule de 57 000 personnes avait déclenché une émeute après qu’un accident pyrotechnique eut mis fin au concert de Metallica et que Guns N’ Roses eut écourté sa prestation, son chanteur Axl Rose affirmant qu’il en avait eu assez.

72 Seasons sera le 11e album studio de Metallica et son premier depuis Hardwired... to Self-Destruct, sorti en 2016. Avec son rythme frénétique, le premier extrait, Lux Æterna, s’inscrit dans la veine des morceaux plus enlevants du groupe, loin des ballades à la The Unforgiven ou Nothing Else Matters.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La seule autre escale canadienne prévue dans la tournée mondiale est à Edmonton, en 2024. Les billets seront mis en vente vendredi.